Manel Rubio: «Van a ser unas de las mejores fiestas de la historia»

El presidente de la Federación de peñas del Port, Manel Rubio, se siente satisfecho por el trabajo realizado por su comisión y se muestra ambicioso de cara a lo que será, en principio, su último ejercicio al frente de las patronales. “Van a ser unas de las mejores fiestas de la historia y lo tenemos preparado para que todo el mundo disfrute de dos semanas que se han cocido a fuego lento todo el año”. “Va a ser increíble lo que tenemos este año”. Rubio destaca la apuesta por la música y la semana taurina al tiempo que da un mensaje despedida afirmando que “espero que se nos recuerde como una comisión currante que ha contribuido en el crecimiento de las fiestas que estamos viviendo”.

¿Qué expectativas tienes respecto a estas fiestas?

Las expectativas son muy altas. Estoy convencido que serán una de las mejores fiestas de la historia y se van a recordar durante mucho tiempo. En principio es mi último año y queremos acabar a lo grande. Tratamos de ofrecer actos para todas las edades y abrir en la medida que sea posible a la participación popular de toda la sociedad. Esa es nuestra razón de ser a la hora de pensar en las fiestas para el Port de Sagunt.

¿Cómo es vuestro programa taurino?

Volvemos a contar con una de las mejores semanas taurinas de España y los aficionados lo saben puesto que ya se comenta la calidad de las ganaderías contratadas. Este año el Concurso Nacional de Ganaderías Puerto de Sagunto hará las delicias de los seguidores dels bous al carrer que en masa nos visitan cada año.

¿Qué tenéis preparado a nivel musical?

En el tema de la música hemos hecho un esfuerzo encomiable puesto que entre ayuntamiento y las peñas vamos a destinar 70.000 euros para ofrecer unos espectáculos variados y pensados para todo tipo de edades. Viene por primera vez a la Comunitat Valenciana la orquesta gallega “Nebraska”, una de las mejores en su categoría ya que cada año tienen actuaciones a lo largo y ancho de toda la geografía nacional. Orquestas como Liverpool, Invictus, Mónaco nos ofrecerán su repertorio. Todas las bandas son referentes a día de hoy. También tenemos en cuenta el tema de los tributos y para ello hemos reservado la noche del 13 de agosto para rendir homenaje a Alejandro Sanz a cargo de Fran Valenzuela, concursante de La Voz.

¿Algún mensaje de despedida?

Es un placer ser el líder o guía de todas las peñas porteñas. Espero haber estado a la altura del cargo y de la responsabilidad que conlleva. Para mí ha sido maravilloso. El trabajo duro tiene su recompensa y en este caso ver como se disfrutan las peñas es un honor. No sé lo que deparará el futuro pero puede que acabe aquí mi trabajo para las fiestas porteñas. Estoy encantadísimo con todos los peñistas y agradezco de corazón lo que entre todos hacemos.

¿Qué valoración haces de tu mandato?

Valoro estos 10 años como un aprendizaje y que con el trabajo duro pienso que hemos estado muy a la altura teniendo la honradez y el buen hacer como premisas de todo lo que hacemos. Podremos haber cometido fallos, como todo el mundo, pero hemos cumplido con creces.

¿Se te podrá recordar por algo?

No sé si la gente me recordará por algo, ni bueno ni malo. Sólo he querido ser el mejor presidente posible y lo he hecho todo desde el corazón, al igual que toda mi comisión, a la que estoy muy agradecido por las horas de esfuerzo que nadie ve pero que todos disfrutan. Si se nos recuerda como buenas personas y currantes estaré satisfecho.

¿Han cambiado las fiestas en esta década de tu mandato?

Indudablemente. Las peñas van a más. La gente lo dice y los censos también. Hay más peñistas y más expectativas con las fiestas. El nivel musical se ha incrementado una barbaridad, igual que el de toros. Además de innovar con actos como las exhibiciones de trashumancia para los niños hemos recuperado cosas como el Fútbol Sala y mantenido la esencia de unas fiestas con un marco incomparable como es el recinto festivo frente al mar.