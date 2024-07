Ricardo Melià: «Quiero que sean unas fiestas muy recordadas»

El presidente de la Federación de Peñas de Sagunto, Ricardo Melià, se declara un enamorado del lugar que le vio nacer y crecer. En su opinión, los 9 años que lleva en el cargo “han sido un continuo aprendizaje que nos ha servido para contribuir al crecimiento imparable de las peñas”. Melià afirma “vivir por y para Sagunt, mi ciudad y sus fiestas” y añade que “mi cabeza no para de buscar formas de innovar en las fiestas”, pero asegura que éste será el último año al frente de la entidad.

En la programación de este año vemos distintas novedades ¿hay algún as bajo la manga?

(Sonríe). Trataremos de darlo todo puesto que será mi último año en el cargo y quiero que sean unas fiestas muy recordadas. Sé que he dicho otras veces que me dejaba el cargo y sigo en él. Me mantengo por el apoyo y el calor de los peñistas, que agradezco sobremanera pero ha llegado el momento de ceder el puesto a alguien que ojalá lo haga mucho mejor que yo. Eso significaría que se implica al 200 % y que no le importa trabajar altruistamente por las peñas.

¿Cómo han sido sus 9 años de gestión?

Seguro que habremos cometido errores como todos, pero aciertos también y muchos. Las peñas en Sagunto han remontado el vuelo, están consolidadas y el futuro que tienen ante sí es muy prometedor. También estoy muy satisfecho porque hemos mejorado las relaciones con las instituciones, ya que sin su colaboración no podríamos llegar a ofrecer un programa de fiestas como se merece Sagunto.

¿Es fácil resetear la mente para intentar mejorar las fiestas de los próximos años?

Fácil no es puesto que, por lo menos yo, no paro de innovar. Me fijo en lo que veo en otros pueblos, en cómo transcurren aquí los actos, la respuesta que tienen y programo cosas nuevas como el "Mig any fester", la presencia de las peñas en la vida social de la ciudad todo el año o profundizar en incrementar el arraigo de las peñas ya que quedarse en el modelo de ‘toros, orquesta y bebida’, además de no ser cierto, daña la imagen de la concentración cívica y festiva que más gente aglutina en la ciudad.

¿Qué destacaría de las fiestas de Sagunt a quien no las conozca?

Para mí lo más singular de nuestras fiestas es que los peñistas se ponen sus camisetas y disfrutan en comunidad. Lo bueno es que esos días se genera convivencia y "germanor".

Pero, si tuviera que recomendar algún acto, ¿con cuál se quedaría?

El chupinazo, que abre las fiestas a las puertas del ayuntamiento con el disparo pirotécnico y la "xopà". Es un acto multitudinario, que cada vez convoca a más adeptos y que se espera entre las peñas con mucha ilusión; la jornada de las paellas o los encierros de toros embolados son también muy especiales. Y creo que el acto nuevo que hemos preparado este año de la exhibición de trashumancia será un exitazo.

¿Qué actos son los que le gustan de las fiestas?

Me gusta vivir a tope cualquier acto y disfruto de lo que no se ve, del trabajo que se hace para concretar el programa festivo. Vivir el "chupinazo" desde el ayuntamiento es siempre un subidón por ver a miles de personas pendientes del agua y del disparo pirotécnico. También es muy significativo para mí "la noche de las ollas" por ser el día en el que ya puedes mirar atrás y ver que todo ha salido como habíamos previsto. Ese día mi mente ya está volcada en buscar actos para el próximo ejercicio festero.

El pregón de este año lo hará este viernes la veterana periodista saguntina Palmira Benajas...

Efectivamente. Es una saguntina del barrio del Raval que, desde la radio, ha estado informando durante muchísimos años sobre la fiesta y la conoce perfectamente. Un caso similar al de Marián Romero, periodista de Levante-EMV que hizo el pregón el año pasado. Creemos que buscar estos perfiles de los medios de comunicación es una manera de reconocer al periodismo local y nuestra idea es seguir luego por ese camino en ámbitos como la cultura o el deporte.

