Festes del poble però sense el poble

Estem a res de que inicien, un any més, les festes patronals en honor als Sant de la Pedra a la nostra ciutat i com és costum tenim per davant unes llargues jornades festives on els bous al carrer i les orquestres seran els protagonistes d’aquests festejos. Una curiosa manera de retre homenatge a dues persones, Abdó i Senén, que a la Persia romana es dedicaven a ajudar als cristians a fugir de la repressió imperial i, també, a organitzar els funerals de les víctimes cristianes, seguint la litúrgia religiosa adient.

Confese que no soc un entusiasta de les festes patronals de la nostra ciutat, però com ser-ho si any rere any, veient el programa, se’m cau la il·lusió als peus. Com ser-ho si dels 11 dies de festa gran la majoria d’ells estan dedicats als festejos taurins, que tenen programació tots els dies i, algunes voltes més d’un acte amb ramat. En 2024, mirant el programa es conten unes 13 actuacions musicals, sumant orquestres, l’actuació de la nostra premiada i preada Lira Saguntina, discomòbils, festivals remember, d’eixos que estan ara de moda en l’actual context melancòlic per un passat que mai tornarà ni fou com es recorda, i l’actuació d’una banda tribut a la Oreja de Van Gogh. Busque en val en la programació alguna actuació d’alguna banda que cante en valencià. Sembla que a la comissió organitzadora de les nostres festes la llengua de tots els valencians li importa ben poc. Confese que tampoc he trobat enlloc la programació en la meua llengua.

No trobe, tampoc, cap banda local, ni cap espai reservat a les actuacions de les bandes de música locals quant hi ha desenes d’elles, formades pels nostres joves i que tenen molt de talent. No apostem a les nostres festes patronals pel talent local, per a gran vergonya, quan tenim entre els nostres veïns a uns xics que acaben de finalitzar una gira per Europa amb una de les principals bandes del panorama mundial del heavy metal. Supose que amb tant de bou, de beure i de menjar, als organitzadors no els haurà donat temps a fullejar la premsa local on en van informar de que Dawn of Extintion anaven a visitar ciutats com París o Praga acompanyant a Blid Guardian, però com culpar a la comissió de festes si després d’aquesta gesta el nostre ajuntament no fou ni per dignar-se a rebre’ls, com si fa -i molt bé que fa- amb els esportistes que hi destaquen en les seues disciplines.

No tracte tampoc el lector de trobar cap esdeveniment mitjanament cultural a la programació de les festes. Passió per Sagunt, veïns nostres d’extraordinari talent a les taules no representaran cap funció durant el que s’allarguen les festivitats. Tampoc veiem, en una ciutat que aspira a ser patrimoni de la humanitat pel seu passat romà, cap espectacle de recreació quant en comptem amb diverses associacions especialitzades en aquestes coses i que hi treballen de valent i de forma exemplar. Cinema a l’aire lliure per als xiquets i xiquetes? Dorm això el somni dels justos, millor programar una visita a un concessionari de cotxes, pot participar en això tothom? Tan difícil és instal·lar una pantalla gegant a la plaça major i que a un hora decent els nostres fills i filles tinguen l’oportunitat de veure Frozzen? No deu ser massa difícil, quan juga la Selecció Espanyola de Futbol es fa a una velocitat sorprenent això de posar no una pantalla al carrer, sinó dues.

Veient aquest panorama podem realment parlar de les festes de Sagunt o més bé hauríem de començar a parlar de els festes de la comissió organitzadora? Aquest és un problema que no sols afecta al nucli de Sagunt, també al del Port de Sagunt. En la meua opinió si veritablement volem dir que les festes són de totes i tots els saguntins, tots nosaltres hauríem de poder participar de la decisió de què es programa i quan. Seria un bon exemple de democràcia ara que l’equip municipal ha decidit recuperar les pressupostos participatius. Per què podem decidir sobre en què gasta diners l’ajuntament però no sobre les nostres pròpies festes? Si són les festes de tots per què no fer-les, efectivament, per a tots? Si són nostres que ho siguen amb totes les conseqüències.