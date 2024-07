El PP lamenta el "grave deterioro" del asfalto en Sagunt

El Partido Popular de Sagunt ha denunciado el estado actual de las infraestructuras urbanas que califican de "alarmante". Según Maribel Sáez, portavoz del grupo municipal, "la situación del asfaltado y las calles del municipio suponen un peligro para los ciudadanos".

Por ello, los populares han hecho un llamamiento urgente al equipo de gobierno para que tome medidas indemidiatas. "Es necesario priorizar la adecuación de aceras para garantizar la accesibilidad de los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables", reitera Sáenz.

Para el partido, "la falta de un mantenimiento adecuado" en las infraestructuras básicas es una prueba de la "mala gestión del equipo de Darío Moreno". "No tiene sentido destinar grandes sumas a carriles bici cuando nuestras calles están en mal estado. Esto es una muestra de la falta de lógica del gobierno municipal", enfatiza Sáez.

Desde la agrupación relatan como los vecinos se han tenido que "enfrentar diariamente" con obstáculos. "En la calle Buenavista, por ejemplo, las aceras son tan estrechas que no pueden circular por ellas carritos de bebés, sillas de ruedas o carritos de la compra", añaden.

Estas críticas llegan después de que el Ayuntamiento de Sagunt iniciara recientemente un nuevo plan de asfaltado de la ciudad dotado con una inversión de 2 millones de euros para mejorar la accesibilidad de los barrios.

Así, a lo largo de los próximos cuatro años, el ayuntamiento ejecutará la renovación de la vía pública tras un análisis previo del estado de las calles y que, a su fin, también supondrá el repintado de las marcas viales.

Sáez (PP), no obstante, añade que "ese plan lo único que va a hacer es parchear la ciudad para salir del paso y de las críticas". "El mantenimiento", reitera, "lleva una década brillando por su ausencia con un gobierno que no hace porque no quiere", ha concluido.