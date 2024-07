"El 'Portal de transparencia' de Sagunto está sin actualizar desde hace 3 años"

El Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Sagunt lleva sin actualizar desde hace tres años. Esto es lo que ha denunciado el grupo municipal del PP, al tiempo en que reclama medidas para atajar esta situación.

Como explica la portavoz del PP, Maribel Sáez, “hace unas semanas pedimos la relación de los gastos de los viajes realizados por el señor alcalde, así como por el resto de las concejales del equipo de gobierno durante esta legislatura, ya que no estaban reflejados en el Portal de Transparencia. La respuesta que obtuvimos a esta petición fue que estos gastos están en proceso de actualización. Tal y como ellos mismos han admitido, llevan sin actualizarse desde 2021. Son más de 3 años sin facilitar información, lo que atenta contra nuestros derechos”, afirman mientras el gobierno local ha descartado pronunciarse sobre lo ocurrido a preguntas de Levante-EMV.

Para los populares, que el Portal de Transparencia esté "abandonado, desactualizado y sin información" es "el mejor ejemplo de la opacidad constante del gobierno de Darío Moreno con sus ciudadanos en las cosas que realmente importan. Los ciudadanos tienen derechos, y el de la información es uno de ellos y no se está respetando".

Sáez resalta que ese portal "tiene como por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir las personas que ejercen una responsabilidad pública”.

Desde el Partido Popular defienden así que se trabaje por mejorar y actualizar el Portal de Transparencia. “El actual carece de los requisitos fundamentales que permitan un conocimiento claro y eficiente de la información. Más que el “Portal de Transparencia” podría llamarse el “Portal de la Opacidad”, señala la líder popular.

“Además, cabe añadir que la mayoría de las secciones de esta página no funcionan. Cuando intentas navegar por la web para ver información, la mayoría de los enlaces dan un error de página 404. Entonces nos preguntamos: ¿de qué sirve un Portal de Transparencia que no ofrece información al ciudadano? Los vecinos de la ciudad no pueden conocer datos que deben ser públicos”, lamenta Maribel Sáez.

No para cubrir el expediente

La portavoz de los populares insiste en que “el Portal de Transparencia debe ser una herramienta para ayudar a los vecinos y ofrecerles absoluta claridad de la gestión municipal, y no un elemento para cubrir el expediente, como actualmente ocurre”.

Por ello, remarca: "Desde el Partido Popular vamos a exigir la ampliación, actualización y mejoras del Portal de Transparencia para hacerlo más cercano y veraz a los vecinos. Estamos hartos de la falta de claridad”. “Estamos en una dictadura de la información pública en la que un equipo de gobierno hace a su antojo y nos oculta la información que tenemos por derecho”, ha concluido.

Suscríbete para seguir leyendo