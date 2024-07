Posponen el traslado infantil de ganado en Sagunt

El traslado infantil trashumante, que estaba previsto para la tarde de este miércoles, ha tenido que posponerse por cuestiones administrativas. Así lo ha confirmado a Levante-EMV el presidente de la Federación de Peñas de Sagunt, Ricardo Meliá, quien ha anunciado que "haremos todo lo posible para resolver este escollo administrativo y poder celebrarlo como estaba previsto en el programa", contaba.

Tal y como explicaba el portavoz de la comisión de fiestas, el documento que se conoce como la "guía de transporte" para ganado, no se había tramitado entre las Oficinas Comarcales de Agricultura correspondientes (Ocapas) y "no hemos tenido tiempo material de solventarlo", aclaraba visiblemente afectado. "Me fastidia tener que tomar decisiones como esta, pero a mí me gusta hacer las cosas bien y con todas las garantías", añadía.

Meliá aseguraba a este diario que la voluntad es de retomarlo, por eso hablaba de posponerlo y no suspenderlo, aunque por ahora no ha adelantado nueva fecha para este traslado.

Protesta

Esta situación se produce después de que dos entidades solicitaran la suspensión de este tipo de eventos, tanto en Sagunt como en el Port de Sagunt por entender que "ponen en una situación de peligro y riesgo para su integridad física a los niños y niñas, además de asegurar que "vulnera la normativa de protección de la infancia y la adolescencia", recogían en un comunicado desde INTERcids, operadores jurídicos por los animales y AVADA, Asociación Valenciana de Abogados en Defensa Animal.

Esta solicitud de suspensión, según indicaron, la habían remitido a la Conselleria y al Ayuntamiento de Sagunt, si bien de momento ninguno de estos dos organismos ha llegado a pronunciarse sobre la petición pese a las preguntas de Levante-EMV. A este respecto, el presidente de las peñas no ha querido hacer ningún tipo de declaración.

Exhibición de toreo

Aunque este acto no ha podido realizarse, el resto del programa se ha desarrollado con normalidad, como la exhibición de toreo a cargo de los alumnos de la escuela taurina de Castellón en la plaza Cronista Chabret de Sagunt, que ha hecho las delicias de los amantes de esta disciplina. Entre ellos no ha faltado la promesa saguntina José del Castillo.

Una vez finalizada esta exhibición, se han intensificado los preparativos para la tradicional noche de paellas que esperaba reunir a cientos de personas en la Glorieta amenizada por la orquesta Miami Show.