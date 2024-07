Canet prohíbe el baño en su playa

El Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer ha prohibido el baño en su playa "para evitar efectos nocivos para la salud de los bañistas".

El consistorio así lo ha comunicado, asegurando que la decisión se ha tomado "debido a la detección puntual de parámetros anormales en la última analítica de agua realizada por la Generalitat Valenciana (Dirección General del Agua) y siguiendo las recomendaciones que nos trasladan".

También ha dejado claro que "tan pronto nos trasladen el restablecimiento de los parámetros normales y nos autoricen el acceso al baño, se comunicará por los canales oficiales del ayuntamiento".

En Sagunt, normalidad

Pese a la proximidad de la costa canetera con el litoral de Sagunt, de momento, en la capital comarcal todas las playas continúan abiertas al baño, como ha confirmado a Levante-EMV el edil de Playas, Roberto Rovira."No hemos recibido ninguna comunicación oficial por parte del servicio de calidad de Aguas, que depende de la Conselleria. No obstante, he llamado yo al 112 para preguntar y han dicho que en principio no tenemos que hacer nada. Pero que, si hay cualquier novedad, se pondrán enseguida en contacto con nosotros", explicaba a preguntas de este diario.