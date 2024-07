La continuidad de la UNED en Sagunt preocupa

La continuidad de la sede de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Sagunt preocupa a Iniciativa Porteña (IP).

El aula está ubicada desde el curso 2001-02 en la sede del IES Camp de Morvedre e imparte el Curso de Acceso Directo para Mayores de 25 y 45 años así como los grados en Derecho, Psicología, ADE, Economía y Educación Social.

Sin embargo, el concejal de IP Juan Guillén afirma que "las negociaciones entre el ayuntamiento y la UNED para suscribir un nuevo convenio están prácticamente rotas". “Negociaciones por llamarlo de alguna forma, ya que la propuesta del equipo de gobierno para que la UNED siga prestando sus servicios en este municipio consistía en una reducción de los 50.000 euros anuales como aportación que realizaba el ayuntamiento hasta 12.000 euros por año. Y sobre la sede donde realizar sus actividades, que hasta el momento era el instituto Camp de Morvedre, se ofrecía unas instalaciones rotativas, sin sede fija. Por no hablar que se retiraba el apoyo de un funcionario del ayuntamiento para tareas administrativas, como sí ocurría hasta la fecha”, adelantaba mientras en el gobierno local se optaba por el mutismo en este asunto.

El edil Juan Guillén se pregunta así "¿cómo se van a ofrecer unos estudios universitarios en una ubicación itinerante, como pretende el equipo de gobierno? ¿Acaso todas las semanas o cada vez que cambie la ubicación se va a enviar un correo a los alumnos para qué sepan dónde dirigirse? ¿Y qué hacemos con la biblioteca, también hay que trasladarla, o va a continuar en un lugar fijo distinto de la itinerancia propuesta? Por no hablar de la aportación económica que no solo no se actualiza con el IPC, sino que pasa de 50.000 euros a 12.500 euros anuales. En fin, todo un sinsentido, o quizás no tanto si la voluntad es que no siga la UNED en este municipio”.

Para Guillén, el planteamiento municipal es “realmente ridículo e incluso ofensivo para los responsables de la UNED, y sobre todo hacia el alumnado". A su juicio: "Queda claro que la intención de este equipo de gobierno para la continuidad de estos estudios universitarios es absolutamente nula. Ha sido todo un paripé para hacernos creer que se seguía negociando con la UNED, cuando a la vista de la propuesta municipal queda más que claro que no existe voluntad política. O sí que existe esa voluntad pero para que la UNED se vaya de forma definitiva”.

"Poca repercusión en los presupuestos"

El concejal de Iniciativa Porteña, Juan A. Guillén, destaca "la importancia de que este municipio tuviera estudios universitarios de la relevancia y reconocimiento que imparte la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la poca repercusión que tendría en los presupuestos municipales".

“Conviene recordar que estamos hablando de unos estudios universitarios impartidos por una Universidad pública, que contaba el último año que estuvo operativa en nuestro municipio con 243 alumnos matriculados", apunta.

"Es difícilmente comprensible que este ayuntamiento renuncie a una enseñanza universitaria superior por un coste de tan solo 50.000 euros, y resulta todavía más paradójico cuando el propio alcalde presentó el presupuesto para el año 2024, de casi 100 millones de euros, destacando entre otras cuestiones que se había hecho un esfuerzo en infraestructuras educativas. Ahora eso sí, no tuvieron ningún rubor en subir los sueldos de los cargos públicos un 20%“, resalta.