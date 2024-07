Sagunt denuncia falta de plazas en sus centros educativos

El Ayuntamiento de Sagunt ha expresado su descontento ante la falta de plazas educativas en los centros del municipio y lo que considera una “inacción” de la Generalitat Valenciana frente al incremento de alumnado en la ciudad.

“Es una tremenda irresponsabilidad no abordar los problemas de nuestra ciudad. Los datos son patentes, en los últimos tres años hemos recibido 2.700 alumnos y alumnas sobrevenidas y la tendencia es que siga incrementándose la población”, ha expresado el concejal de Educación, el socialista Raúl Palmero.

Desde el consistorio se califica la situación de “crítica” y con falta de plazas tanto en los Ciclos Formativos, como en Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. “No entendemos que no atiendan ni nuestras sugerencias, ni nuestras reivindicaciones. Necesitamos con urgencia la creación de nuevos edificios educativos”, ha declarado Palmero. “Nos estamos encontrando con aulas de Bachillerato con casi 40 alumnas y alumnos. Esto es intolerable”, ha añadido.

Esta situación se ha visto agravada por la no inclusión de aula de Bachillerato en el nuevo IES de la localidad vecina de Canet d’en Berenguer, pues esto implica que buena parte de este alumnado deba ser absorbido por los centros de Sagunt.

Desde el Ayuntamiento de Sagunt se ha pedido a la Conselleria de Educación reconsiderar la decisión de abrir un Bachillerato en Canet puesto que “no tiene ningún sentido que den lugar a un nuevo centro y no incluyan plazas de Bachillerato, más aún cuando en nuestra ciudad nos encontramos en una situación de masificación de todos los centros y, en particular, del IES Camp de Morvedre, con aulas específicas suprimidas y los bachilleratos en la EOI”, decía en relación a que algunas clases del instituto se deben dar en dependencias del edificio de la Escuela Oficial de Idiomas que se encuentra junto al centro.

“Abandono” de la comunidad educativa

El edil de Educación también ha denunciado “el abandono” de la comunidad educativa por parte de los responsables autonómicos en materia de planificación educativa, organización de centros e infraestructuras educativas. “Llevan esperando muchos meses, en algunos casos cerca de un año, para tener un encuentro con el personal de la Conselleria de Educación, pero aún no han sido recibidos”, afirma Palmero.

“No entendemos los retrasos y la dejadez hacia nuestra ciudad. Ahora mismo, nuestro municipio necesita decisiones rápidas y urgentes, no podemos esperar más. Nuestros centros no tienen plazas libres en ninguna etapa educativa y no consideramos los barracones como una opción”, ha concluido Raúl Palmero.