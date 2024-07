Canet cierra sus playas al baño

El Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer ha prohibido el baño en su playa "para evitar efectos nocivos para la salud de los bañistas".

El consistorio así lo ha comunicado, asegurando que la decisión se ha tomado "debido a la detección puntual de parámetros anormales en la última analítica de agua realizada por la Generalitat Valenciana (Dirección General del Agua) y siguiendo las recomendaciones que nos trasladan".

La presencia de "enterococos intestinales" en una de las muestras realizadas por el servicio de calidad de aguas dentro de sus analíticas rutinarias de cada semana, ha obligado al ayuntamiento a cerrar la playa, tal y como ha exigido la conselleria de Medio Ambiente en un escrito al consistorio. En este documento, se explica que este parámetro indicador "supera el doble de los valores máximos admisibles", por lo que era preceptivo la prohibición del baño. Sin embargo, el segundo parámetro analizado, el E.coli, ha salido negativo, una circunstancia que hace sospechar al ayuntamiento que puede tratarse de algo puntual y muy concreto de la zona donde se ha realizado la toma de la muestra, frente a la avenida Jaume I, en mitad del arenal.

Vista de la playa / Daniel Tortajada

Buscar la causa

No obstante, para intentar buscar un posible origen de la aparición de esta bacteria, se han mantenido contactos con los responsables de la depuradora de Canet y el emisario submarino para descartar que la causa procediera de algún problema en estas instalaciones, aspectos que se ha descartado tras hablar con la EPSAR, aunque fuentes municipales aseguraban a Levante-EMV que "se va a seguir trabajando para intentar esclarecer lo que ha podido ocurrir". En este sentido, varias motos de agua han realizado una inspección en el mar para excluir la posibilidad de una fuga del emisario y por ahora, "no se ha visto nada", adelantaban

"Esto es algo insólito en Canet, en los últimos 18 años es la primera vez que nos ha pasado algo así, por eso sospechamos que pueda tratarse de algo muy puntual", comentaban desde Turismo.

El Servicio de Planificación de Recursos Hidráulicos y Calidad de las Aguas de la Generalitat Valenciana tomaba este jueves una segunda muestra cuyos resultados podrán conocerse en 24 horas, y que serán determinantes para poder restablecer la normalidad o no en la playa.

Tras conocerse los parámetros obtenidos de la primera analítica, desde el ayuntamiento se ha procedido a instalar carteles informativos en todas las entradas de la playa, indicando de la prohibición del baño a los usuarios, además de colocar la bandera roja. Unas indicaciones que han sido respetadas, según ha adelantado la Policía Local de Canet, que también ha estado todo el día informando a los usuarios de lo ocurrido. "Nosotros tenemos que velar por la seguridad y la salud de nuestros vecinos y visitantes y bajo este objetivo estamos actuando". Sí que es cierto que la prohibición ha provocado que baje la afluencia de gente en el arenal.

Por otro lado, en las redes del ayuntamiento se ha publicado un escrito informativo, en el que se puede leer que "tan pronto nos trasladen el restablecimiento de los parámetros normales y nos autoricen el acceso al baño, se comunicará por los canales oficiales del ayuntamiento".

Policía en la playa / Daniel Tortajada

En Sagunt, normalidad

Pese a la proximidad de la costa canetera con el litoral de Sagunt, de momento, en la capital comarcal todas las playas continúan abiertas al baño, como ha confirmado a Levante-EMV el edil de Playas, Roberto Rovira."No hemos recibido ninguna comunicación oficial por parte del servicio de calidad de Aguas, que depende de la Conselleria. No obstante, he llamado yo al 112 para preguntar y han dicho que en principio no tenemos que hacer nada. Pero que, si hay cualquier novedad, se pondrán enseguida en contacto con nosotros", explicaba a preguntas de este diario.

En cuanto a la muestra realizada en las playas de Sagunt, el informe anota que la calidad del agua es "excelente".