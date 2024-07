Unión contra la obesidad infantil en Sagunt

Cuando un balón empieza a botar, no solo se impulsa el juego, sino también la salud. Bajo esta premisa nace 'One Ball, One Hour', un proyecto impulsado entre el Club de Baloncesto Puerto de Sagunto y el Hospital de Sagunt que busca fomentar hábitos de vida saludable en los niños.

Su puesta en marcha comenzará oficialmente en septiembre, pero ya se están realizando acciones en el campus de verano del club. A partir de ahí, la iniciativa 'One Ball, One Hour' se hará extensiva a otras localidades dentro del área de salud de Sagunt, con especial atención a las poblaciones más vulnerables, tal y como han explicado desde la Conselleria de Sanitat.

Este despliegue se llevará a cabo con el apoyo del Ayuntamiento de Sagunt y la colaboración de otros dos importantes aliados, como avanzó Levante-EMV, la Fundación Pau Gasol y el Ministerio de Sanidad.

El programa se implementará en jugadores y jugadoras del CB Puerto de Sagunto y su escuela deportiva, con la intervención de un equipo multidisciplinar compuesto por una nutricionista, una psicóloga, un preparador físico y el equipo médico del hospital.

El objetivo es fomentar hábitos de vida saludable enfocados en la nutrición, la actividad física, el bienestar general y psicológico. Esto se quiere hacer principalmente entre niños, niñas y adolescentes, es decir, en etapas de la vida en las que la actividad física y el deporte tienen una importancia crucial para la prevención de la obesidad y otras enfermedades relacionadas, como la hipertensión, la diabetes o la dislipemia.

Este equipo colaborará estrechamente con el personal técnico de entrenadores. Para garantizar la efectividad del proyecto, se llevará a cabo un estudio de investigación paralelo, destinado a medir los impactos de esta intervención.

Según Roberto Rodríguez, responsable de la unidad de Cirugía Metabólica y de la Obesidad del hospital, "uno de los objetivos es fomentar la prevención de esta enfermedad considerando el deporte como una de las vías más efectivas de prevención de la obesidad", indica este doctor que también forma parte de la directiva del CB Puerto de Sagunto.

La prevención de esta patología es, además, uno de los objetivos estratégicos que se ha fijado la Unidad de Bariátrica del centro sanitario, que está certificada con la norma ISO de Calidad.

Reto global

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que la obesidad es una de las epidemias del siglo XXI. A nivel mundial, 390 millones de niños y adolescentes entre 5 y 19 años tienen sobrepeso, y 160 millones de ellos son obesos.

En España, la obesidad infantil afecta al 33,4 % de los niños y niñas de 8 a 16 años. Estas cifras resaltan la urgencia de iniciativas como 'One Ball, One Hour', que busca no solo mejorar la salud de los jóvenes, sino también sentar las bases para una estrategia de salud integral en toda la región.