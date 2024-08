"El objetivo es acercar la Cultura a la ciudadanía"

El festival 'Sagunt a Escena' vuelve hoy al Teatro Romano gracias a la colaboración del ayuntamiento con la Conselleria. ¿Ha sido fácil entenderse pese a los diferentes partidos que gobiernan cada institución?

Sí, sí lo ha sido. Prácticamente desde el inicio. Hubo buena conexión y mucho amor por la Cultura desde todas las partes. Hasta ahora, las distintas reuniones y colaboraciones han ido siempre encaminadas a conseguir un Sagunt a Escena 2025 de calidad y a mejorar las distintas formas de trabajar. Y confiamos en que continuará siendo así a pesar del cambio de color político y de personas. Por nuestra parte, tenemos plena predisposición siempre a incrementar el valor de este festival que ya es parte inseparable de los veranos de nuestro municipio y del corazón de nuestra sociedad.

Este año, se ha replanteado la colaboración municipal y ya no se hará el festival 'Més Escena a Sagunt' para complementar la programación. ¿A qué se debe este cambio?

Realmente, lo que acompaña a Sagunt a Escena es el Off Romà y esto sigue realizándose del mismo modo, y este año ampliando el número de espacios a utilizar. La asociación vecinal de El Raval solicitó que se realizase alguna actuación en la Plaza Morería y, teniendo en cuenta también la ubicación de la Vía del Pórtic, lo solicitamos y así se hará. Por otro lado, hemos incluido otra actuación en la zona recuperada de los Jardines de La Gerencia. Siempre con el objetivo de acercar todo lo posible la Cultura a la ciudadanía y a nuestro patrimonio cultural.

Pero no se hará 'Més Escena a Sagunt', ¿verdad?

'Més Escena a Sagunt' fue una iniciativa de este ayuntamiento que hemos reconsiderado para este año por distintos motivos y por racionalizar la programación, pero manteniendo las dos actuaciones principales que lo motivaron: La Gala solidaria contra el Alzhéimer y el maravilloso teatro clásico griego de la mano del Museo de la Escena Grecolatina.

¿Qué aspecto resaltaría en esa nueva colaboración municipal con el certamen?

Me resulta complicado comparar ya que es el primer año que vivo todo el proceso, pero destacaría la actitud de escucha y respeto a lo que tuviéramos que proponer, también la muy buena relación con los distintos equipos técnicos. Al final, quienes han de ejecutar las tareas son ellos y es muy de agradecer su altísima implicación. Y, por otro lado, la indispensable colaboración de la ciudadanía para que siga creciendo. Me explico: A lo largo de este año he tenido la oportunidad de escuchar y recibir propuestas de distintas asociaciones en relación con Sagunt a Escena. Unas puramente culturales y otras de puesta en valor. A la que ya te comentaba de la Plaza Morería, se une la propuesta de resaltar con cartelería o de otro modo que en Sagunto “estamos de Festival”. Por ello este año hemos encargado cien banderolas (con un formato similar al que se usan en otras festividades) para colocar en los balcones y ventanas de la subida al Teatro Romano. Para repartirlas y colocarlas, contaremos con la inestimable colaboración de la asociación vecinal Ciutat Vella y del Col-lectiu Pel Patrimoni (esta última asociación fue la que me hizo la propuesta).

A nivel económico, ¿el esfuerzo municipal con el festival es el mismo que en el último año o ha variado?

Este año se ha mantenido en la parte de coste más directo y serán 75.000 € desde el departamento de Cultura y 15.000 € desde Turismo. Al margen de otras pequeñas acciones directas desde Cultura que lo van a acompañar y que suponen cerca de 9.000 € más.

¿Veremos de nuevo la Gala del Alzhéimer durante este mes de agosto en el Teatro Romano?, porque no me ha parecido verla en el programa del festival como otras veces...

Por supuesto que sí. Es una gala totalmente solidaria que no puede dejar de realizarse y que se hará el día 25.

El certamen volverá a incluir espectáculos gratuitos a pie de calle. ¿Cree que los vecinos valoran suficientemente la calidad de toda esta oferta o piensa que la afluencia debería ser mayor?

Sería muy pretencioso por mi parte decir qué y cuánto debieran valorar o asistir. Lo que sí puedo decirte es que comparto el pensamiento de que la cultura ha de ser vivida también a pie de calle. Por otro lado, dentro de mis tareas incluyo la asistencia a estos espectáculos, y a prácticamente todas las actividades culturales programadas por mi delegación a lo largo del año, además de escuchar siempre a quien tenga algo que decir respecto a este ámbito, con el fin de recoger el parecer de la ciudadanía y poder ir decidiendo qué incluir o qué no. Cuando algo es bueno o atractivo, la ciudadanía está ahí y eso es lo que sí debemos valorar siempre.