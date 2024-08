Otro episodio de pleno bronco en Torres Torres

Torres Torres volvió a vivir un pleno bronco, que empezó con advertencias de llamar a la Guardia Civil si se faltaba al orden y acabó con el abandono de la sesión de dos ediles del PP, José Luis León y Carlos Rivera, después de acusar al alcalde, Javier Peris de "abuso de autoridad" al no permitirles participar en el turno de ruegos y preguntas. "Como no me deja hablar nos vamos", expresó León quien fue increpado a su salida por uno de los asistentes a la sesión, sentado en el público.

Tras la marcha de estos dos concejales, el alcalde tildó la situación de "insostenible. Llevo aguantando esto 10 meses y todo por un tema económico. Solo hay una cosa contra mí y es que me negué a que cobraran un sueldo y de ahí viene todo", lamentando el "acoso" que asegura venir soportando de sus dos compañeros de partido. "Querían expoliar a este ayuntamiento y yo no lo he consentido", una acusación que los señalados desmienten.

Acusaciones

La falta de información, la dificultad o trabas para el acceso a la misma o el prescindir de sus compañeros de partido para abordar cualquier asunto municipal, fueron cuestiones que constantemente los dos ediles críticos reprocharon al alcalde de su mismo partido en el pleno, además de retirarles la palabra en varias ocasiones, hecho que también le recriminaron.

Por su parte, Peris, les echó en cara que no trabajan por el pueblo y no aparecieran por el ayuntamiento, a lo que León contestó que "no vengo porque usted me tiene amenazado de muerte", un asunto que está en manos de la justicia.

A la salida de la sesión, muchos de los presentes calificaron el pleno de "circo" y de "espectáculo", lamentando la imagen que se estaba dando de Torres Torres.

