Dos organizaciones están tras los rituales de la iglesia de Algímia

Dos organizaciones religiosas, que no reconoce el Arzobispado de València, están detrás de los "rituales de sanación espiritual" que se han venido realizando en la Iglesia de Algímia d’Alfara, tal y como ha podido saber Levante-EMV.

Esta información coincide con la que baraja el Arzobispado, que sigue analizando lo ocurrido pese a poner fin a estas celebraciones tras una reunión con el titular de la parroquia este jueves.

Se trata de dos entidades religiosas, católicas, que «no están bajo el paraguas de la diócesis, ni del arzobispado», afirmaban desde el estatuto eclesiástico. Y «tampoco dependen de estas estructuras eclesiásticas», dicen además de señalar que sus prácticas, en relación a estos rituales, no son compartidas ni amparadas por este. «Se trata de congregaciones religiosas, con una organización propia», añadían.

Como han explicado a este diario feligreses que han practicado estos rituales, esto se inició hace más de una década con una de estas congregaciones; si bien el cura de Algímia de aquel momento, Miguel Carot, descartaba a este diario que eso se produjera en las fechas en las que él estuvo de titular desde el 2002 a 2016.

Aunque Carot no esconde que conoce el ritual de sanación espiritual y a una de las organizaciones que lo lleva a cabo, remarcó que «no tiene constancia de que esto se hiciera en Algímia, en la iglesia desde luego no, y tampoco durante los años que yo he estado». Carot reconoce que sabe de estas ceremonias actuales tras las cuales está una «organización católica». «Son seglares», han corroborado vecinos de Algímia vinculados a la iglesia.

Coto al ritual

Estas fuentes insisten en que se trata de rituales que se puede practicar de manera libre y a «puerta abierta» , «donde los fieles se encuentran con el Espíritu Santo a través de una bendición particular en la que interviene la Custodia». . Aún así, el Arzobispado lo ha cortado de raíz ; «la parroquia no volverá a acoger este tipo de celebraciones, impulsadas por grupos concretos, que se incardinan en la diócesis» aseguran. Añadiendo que «con carácter inmediato, en la parroquia se celebrará el culto y la adoración eucarística con normalidad, sin excepcionalidades», dejaban claro.