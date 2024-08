Dimite toda la directiva del CD Acero

La presidenta del Club Deportivo Acero, Ana Ivars Parcero, y su directiva han anunciado este lunes su dimisión tan solo 9 meses después de tomar las riendas de esta centenaria entidad del Port de Sagunt. Según la carta hecha pública por Ivars en las redes sociales del club, su decisión "es irrevocable" y ha sido tomada "como fruto de lo acontecido en los últimos meses y, en especial, después de la Asamblea General celebrada el pasado 29 de julio".

La ya expresidenta solo ha confirmado la marcha de toda la directiva a preguntas de Levante-EMV, pero no ha querido hacer más declaraciones y se ha remitido a su comunicado por escrito. No obstante, el ya exsecretario general del club durante los últimos 11 años, Jerónimo Noguera, sí ha querido precisar a este diario que tanto él como la secretaria del Acero, Lourdes Paesa, mandaron su carta de dimisión al club la pasada madrugada "al no estar de acuerdo con la gestión", decía sin querer entrar en más detalles. "Lo decidimos unas semanas después de que dimitiera el vicepresidente Jesús García", precisaba. Por ello, opinaba que Ivars "se ha visto sola y se ha visto forzada esta mañana a dejar el cargo", aseguraba.

En su misiva, la presidenta explica que, a pesar de iniciar su mandato con "ilusión" y con el objetivo de evitar la desaparición del club, ha tenido que enfrentarse a "continuas descalificaciones y falta de apoyo por parte de un gran número de socios", pese a que fue ratificada en el cargo en abril. «Comencé con mucha ilusión este proyecto, sabía que me encontraba ante un gran reto y colores», apunta subrayando que intentó evitar «que el CD Acero desapareciera dada la situación extrema en la que se encontraba en noviembre de 2023», cuando llegó a la presidencia. «Sin embargo, a pesar de arduo trabajo y a todo lo que he tenido que sobreponerme, ninguna decisión o actuación que tomaba parecía que era la correcta", opina.

En su mensaje, Ivars asegura que la situación acabó "siendo insoportable". Por ello, afirma que su dimisión "viene a cumplir el ferviente deseo de algunos socios de que dimitiera", concluye.

Ivars afirma que ha necesitado «unos días para reflexionar, meditar y analizar» lo ocurrido en la asamblea de la semana pasada donde, según ha podido saber este diario, fue rechazado por los socios el estado de cuentas 2024, por lo que se decidió que no se votaran los presupuestos 2024-2025. En ese encuentro, la presidenta asegura que tuvo que enfrentarse «a descalificaciones continuas, faltas de respeto, insinuaciones de que mi trabajo no era el correcto, insinuaciones de que actuaba por beneficio propio y no del club… Se me llegó a acusar de que había falsificado documentación del club («algo totalmente incierto y de lo cual se ha pedido muestra a la GVA»), para finalizar una vez más en la peticion de dimisión", dice asegurando que esas demandas le llegaron luego por las redes sociales del club y a las suyas personales.

Nuevas dimisiones

Las salidas repentinas en el CD Acero no han limitado a la directiva. Tan solo una hora después de darse a conocer esas marchas, desde el club se ha comunicado que han seguido sus pasos varios miembros clave y profesionales de la entidad, incluidos el Director Deportivo, la Secretaría Técnica Deportiva, el Staff Técnico del Primer Equipo, el Director de Fútbol Base, el personal de oficina, los gestores de redes sociales y página web, así como los consultores fiscales y laborales.

Con estas dimisiones, el futuro de la centenaria entidad queda en manos de sus socios, quienes deberán proceder conforme a los estatutos internos para definir los próximos pasos a seguir; un proceso en el que Ivars ha expresado sus "mejores deseos para el CD Acero".