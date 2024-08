A l'amic Nadal Carreres

No podrem mai mesurar la influència que s’exerceix a través nostre, ni mesurar a pams els préstecs a fons perdut que ens deguem mútuament. No tenim més remei que comptar aquelles situacions en què “conscientment” hem coincidit, sabent també de sobra que hi haurà sens dubte una influència “inconscient” (més encara) de la que perdem tot control.

El teu tarannà, amic Nadal, ha estat sempre el de ser pedagog. És el tarannà de l’apòstol Andreu, que, havent passat tota una vesprada amb Jesús, conta la seua vivència al seu germà Simó, fruit de la seua experiència.

Açò suposa sempre una maduresa: sense ella, no se sent la força que impel·leix a parlar. Açò suposa una plenitud: des d’ella, u parla. Ningú no dona allò que no té. En aquest sentit no podem sinó reconèixer en tu eixa maduresa i eixa plenitud. O si per la teua modèstia no ho voldries admetre, una forta intuïció. I ací és on ja perdem el control de poder mesurar fins on pot arribar la nostra influència.

Així, caminant junts, hem anat construint el nostre compromís, com a capellans i com a membres d’este poble nostre que l’hem sentit tan nostre. Ací, ho reconeixem, ens sentim deutors teus, Nadal.

La vida, dissortadament ens ha anat separant: primer, per la distància física; després, per la malaltia; i després pel silenci; però queda la riquesa de l’amistat. I també ella va guardant la riquesa viscuda. Això no passa; això segueix.

En aquest moment en què es fa necessari un testimoni personal vers la teua persona i també un homenatge testimonial, no podem sinó reconèixer-nos deutors. Deutors “conscients” de moltes coses que no es podrien mesurar, comptar, i pesar. Deutors “inconscients” de moltes actituds, postures i definicions que sempre ens desbordaran.

És una sort que tant unes com altres no es puguen mesurar, perquè, de ser-ho, ho hauríem de “pagar”, i aleshores haurien també perdut tot el seu encant. És més interessant de l’altra manera, perquè també amb un xicotet homenatge d’unes lletres, pugues també imaginar-te la grandesa de l’agraïment.

Sempre ens acompanyarà la teua amistat. Et la fem present amb aquest cant de comiat:+

Trobarem a faltar el teu somriure.

Dius que ens deixes, te’n vas lluny d’ací.

Però el record de la vall d’on vas viure

no l’esborra la pols del camí.

El teu front duu la llum de l’albada,

ja no el solquen dolors ni treballs,

i el vestit, amerat de rosada,

és vermell com el riu de la vall.

Quan arribes a dalt la carena

mira el riu i la vall que has deixat,

i aquest cor que ara guarda la pena

tan amarga del teu comiat.