Expulsan a dos ediles del grupo municipal del PP de Torres Torres

"La junta extraordinaria" del grupo municipal del PP de Torres Torres ha aprobado la "expulsión" de sus concejales José Luis León y Carlos Rivera por entender que "sus actuaciones incumplen las directrices del grupo y del partido". Así se justifica en un escrito presentado en el ayuntamiento por el presidente del PP local y alcalde, Javier Peris.

Una decisión que se toma en esta reunión, a la que no acuden los afectados, "no se han personado", se anota en el documento, pero que sí reúne "el quorum" exigido para tomar la medida, se matiza en el escrito. Cabe recordar que el grupo municipal de PP está formado por cuatro concejales, de los que solo dos, Peris y Nadal, acuden a la convocatoria.

Grupo Popular de Torres Torres / Daniel Tortajada

El escrito insiste en que ante esta situación "se hace necesario reestructurar el grupo", por lo que la portavocía popular, que hasta ahora ostentaba José Luis León, número dos, al que el alcalde ya le había quitado todas las delegaciones, pasa a José María Nadal, número cuatro de la lista y actualmente la mano derecha del alcalde.

El siguiente paso, según revelan fuentes municipales, es la convocatoria de un pleno extraordinario para dar cuenta de esta decisión sobre la que según Peris, "se ha informado al partido" y "tiene todo su apoyo", por lo que todo apunta a que León y Rivera pasarán al grupo de los no adscritos, en caso de hacerse efectiva la expulsión del grupo municipal del PP y ellos decidan mantener su acta de concejal, que es personal e intransferible.

Meses de enfrentamiento

Con esta medida se pretende poner fin a meses de enfrentamiento en el seno del grupo municipal popular, que está divido en dos, por un lado el alcalde y Nadal, y por otro, León y Rivera, quienes en los últimos plenos venían votando en contra de los puntos del orden del día. Una situación insostenible que ha llevado al alcalde a buscar apoyos puntuales con el PSPV, en aras de la gobernabilidad de Torres Torres, partido al que agradeció en la última sesión plenaria su compromiso con el pueblo y sus vecinos.

Distanciamiento

Un distanciamiento que se produce a raíz de un duro enfrentamiento a los pocos meses de iniciarse la legislatura entre Peris y León, en el que este último acusó al primero de amenazarle de muerte e intentar agredirle, tema que está judicializado; versión, por cierto, que Peris niega.

Por su parte, el alcalde sitúa el origen de esta ruptura en su negativa a pagarles el sueldo solicitado por León y Rivera. Así lo explicó el presidente de la corporación en el último pleno. "Todo lo que estos dos tienen contra mí es que no quise pagarles un sueldo. Querían expoliar el ayuntamiento", acusación que desmienten los señalados.

Este diario se ha puesto en contacto con los afectados y de Rivera, no ha obtenido respuesta, mientras que León ha asegurado a Levante-EMV que no es conocedor de la decisión. "A mi nadie me ha comunicado nada". Por su parte, el PP no ha querido pronunciarse.

