José Luis Escrig Ruiz, un vecino de Lliria de 34 años, fue visto por última vez el pasado jueves 1 de agosto en Sagunt. Desde allí, llamó a su madre por teléfono y le dijo que su intención era coger un tren en la estación de tren de les Valls y, desde allí, volver a casa, a Lliria. Pero nunca llegó, ni tampoco volvió a contactar con su madre, como hacía habitualmente. Por ello, su desaparición fue denunciada el mismo viernes ante la Guardia Civil de Lliria y la angustia de la familia es cada vez mayor, al ver que pasan los días sin noticias de él.

"Estamos muy preocupados tras una semana sin saber de mi hijo", afirmaba a Levante-EMV su madre, Remedios Ruíz. "No sabemos si está vivo o no, porque él estaba siempre muy pendiente de mí y es muy raro que no haya vuelto a llamarme", añadía.

Como explican desde su familia, José Luis mide 1,70 metros, lleva varios tatuajes, tiene una complexión gruesa, pelo corto y rubio, y ojos azules. A ello añaden que él necesita medicación diaria por la epilepsia que padece desde hace tiempo.

Por ello, piden que cualquiera que tenga información, se ponga en contacto con las autoridades. "Con saber que está vivo, tenemos suficiente. Si no quiere venir a casa, no pasa nada, pero es muy importante para nosotros confirmar que se está tomando la medicación", añadía su madre.

Además de contactar con las autoridades, los familiares de José Luis dieron la alerta a la asociación SOS Desaparecidos y lograron que el Ayuntamiento de Lliria se hiciera eco de su búsqueda en sus redes sociales. "Todo el pueblo está encima del tema. Incluso hay personas que han dado la alerta por Madrid, Santander, Sevilla y Galicia, pero por ahora nadie nos ha dicho nada", decía la mujer.

Los teléfonos habilitados por SOS Desaparecidos son 34 649 952 957 y 34 644 712 806. Además, se puede enviar información a través del correo electrónico info@sosdesaparecidos.es.