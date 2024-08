La última cena y los Juegos Olímpicos

Hace unos días asistimos por televisión a la inauguración de los Juegos Olímpicos de París. Reconozco que vi solo un pequeño fragmento y, por las noticias que estoy leyendo, precisamente es el que está despertando mayor polémica. Se trataba de una recreación de la última Cena de Leonardo da Vinci con personajes variopintos y una especie de Dioniso en el centro con el cuerpo pintado de azul. Parece que la escena ha herido los sentimientos religiosos de muchas personas; a mí, sencillamente, me pareció burda y malograda. Como explicaré a continuación, creo que hay artistas que han utilizado la iconografía cristiana con mucho más gusto y talento.

En primer lugar, Dioniso desentona con la Última Cena y lo de pintarlo de azul a lo Pitufo no aporta nada. Como afirmaba George Steiner en su famosa obra “La idea de Europa”, los europeos somos herederos de Grecia y Jerusalén, lo cual ha creado no pocos conflictos en nuestra manera de pensar. ¿Pero qué pinta el dios griego con los apóstoles y Jesucristo? No hay por dónde cogerlo.

Recuerdo que, cuando estudiaba Filología, una profesora nos comentó que todos tendríamos que tener en casa una Biblia y un buen diccionario de mitología para poder comprender la literatura universal. Yo añadiría que hay que tenerlos para entender todo el arte universal y la vida en general. Yo misma no conozco la Biblia y la mitología como me gustaría. Como afirmé en un artículo hace ya algún tiempo, para hacer contracultura primero hay que tener cultura y ese es el problema al que ya se están enfrentando el arte y la televisión en el momento actual. Es lo que yo pienso al menos. Las referencias religiosas y mitológicas permiten sintetizar y aludir a un imaginario conocido y compartido. Seguramente eso se irá diluyendo poco a poco por falta de un conocimiento profundo propiciado por el propio sistema educativo. El río de la historia no deja de fluir y nos arrastra a todos con él.

¿Quién no recuerda la alusión al cuadro de la Última Cena en una escena de Viridiana? Con qué elegancia mueve la cámara el director de filme y nos va llevando al clímax, al momento compositivo perfecto. Luis Buñuel, desde luego, no hubiera añadido un personaje mitológico pintado de azul. Otra escena bellísima de la historia del cine es cuando Mary Corleone muere en El Padrino III. El momento en el que la tía de la fallecida se cubre la cabeza con una especie de mantilla a lo Madre Dolorosa con la ópera Cavalleria Rusticana de fondo es magistral.

Si comparamos estas escenas con lo acontecido hace unos días, queda patente que son maneras muy diferentes de trabajar y de tratar la historia del arte. Yo, como decía, no me siento ofendida por la escena que vimos, pero sí decepcionada de que las televisiones públicas y los organizadores de eventos de esta magnitud permitan espectáculos tan burdos y colaboren en ellos. De hecho, tiemblo de pensarlo.