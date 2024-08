La contestación a un registro de entrada en Algar levanta polémica

“No tenemos la obligación de documentar con tanto grado de detalle la ejecución de las obras que se decidan realizar”. Esta es la frase que ha levantado ampollas e "indignación" en el grupo municipal socialista de Algar de Palancia.

Se trata de la contestación que la concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Algar, Inma Esteve (PP), daba a la portavoz de la oposición (PSPV) Mar López sobre la solicitud de información de unos trabajos realizados en el polígono industrial de la localidad por un importe de 2.783 euros. A través de un texto presentado por registro de entrada, López pide que se le facilite "el contrato menor si lo hubiese, y si no existiera, igualmente se solicita la ubicación exacta de donde se realizaron los trabajos y la necesidad que motivara su realización", se recoge en el escrito.

Mar López, portavoz PSPV / Daniel Tortajada

Desde el equipo de gobierno, se le responde asegurando que los trabajos "carecen de contrato menor por la urgencia de la ejecución" y se añade que "la obra está realizada dentro de los presupuestos de gasto de 2023". Esteve, quien firma la contestación, justifica la necesidad de la actuación en que este "este tramo de carretera afectaba a la entrada de la central de goteo de la Balsa grande de Algar, la cual se autoabastece con producto fitosanitario que transportan camiones de 40 toneladas, y al acceso al área industrial de Algar, por el que pasan también a diario camiones de gran tonelaje". Además, adjunta fotos del antes y el después de las obras.

Tras esto, apostilla: “Espero haber podido aclarar sus dudas, confirmarle que en esta ocasión tenía el documento gráfico anterior a la obra, pero que no es lo habitual. Así que, no creemos un precedente para la justificación de un gasto, decidido por el equipo de gobierno, porque no tenemos la obligación de documentar con tanto grado de detalle, la ejecución de las obras que se decidan realizar", frase que ha levantado las críticas de los socialistas.

Fiscalización

"Parece ser que a la señora Esteve no le gusta que la oposición hagamos nuestro trabajo de fiscalización", afirma López, quien aclara que "en ningún caso las solicitudes de información que lleva a cabo esta oposición hacia el equipo de gobierno es para aclarar dudas personales, sino más bien para dar luz a situaciones que, de existir un contrato previo a la realización de cualquier actividad no sería necesario pedir". A esto añade que el "grupo municipal socialista estará expectante y requerirá al ayuntamiento cuantas veces crea necesario para la aclaración y justificación de cualquier gasto generado que no ofrezca las debidas garantías en su ejecución, no siendo motivo suficiente la decisión adoptada por el equipo de gobierno para llevar a cabo dicho gasto", aclara la portavoz del PSPV de Algar.

Los socialistas recuerdan a la edila del gobierno que "tiene la obligación de informar, tal y como el Síndic de Greuges recoge en continuas resoluciones, donde explica que de otra manera se entendería como poner obstáculos improcedentes a la plena efectividad del derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, piedra angular de nuestro sistema democrático”.

Sin embargo, lo cierto es que pese a declarar que "no hay obligación de informar con tanto detalle", el equipo de gobierno lo hace, informa.

