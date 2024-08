Faura s’engalana per a les seues tradicionals festes d’agost 2024

Les Festes d’Agost de Faura tornen un any més per omplir els carrers del municipi de música, tradició i diversió. Des del 12 fins al 23 d’agost, el poble es convertirà en l’epicentre de la celebració a Les Valls, amb un programa d’activitats pensat per a tots els públics.

L’alcaldessa de Faura, Consol Duran, expressa la seua il·lusió per aquestes festes i destaca «l’esforç» per «oferir un programa que manté l’essència de les nostres tradicions, però que també incorpora novetats atractives». «Estem segurs i segures que aquestes festes seran un moment de retrobament i alegria per a tots els faurers i faureres, així com per a totes les persones que ens visiten», manifesta.

Les festes arrancaran el dilluns, 12 d’agost, a partir de les 17:30 hores, amb el repartiment dels programes, on els i les festeres estaran acompanyats de la música de la Societat Joventut Musical de Faura. A les 21:30 hores, el grup ‘Cantar per cantar’ amenitzarà els carrers amb les tradicionals albades, donant així la benvinguda a les festes.

Dia de la Mare de Déu d'Agost

El dimarts, 13 d’agost, gaudirem d’una vesprada de pilota que començarà a les 18 hores. El dimecres, 14 d’agost, marcarà l’inici oficial de les celebracions. El senyal de festa i el volteig de campanes, a les 12 hores, donaran pas a una jornada plena d’activitats. El 15 d’agost, Dia de la Mare de Déu d’Agost, és el dia gran per als festers i les festeres que començarà amb la seua recollida per la Societat Joventut Musical de Faura. El 16 d’agost, s’iniciarà amb una missa en honor a Sant Roc i la seua pujada a l’ermita de Santa Bàrbara. La jornada estarà marcada per les exhibicions de bous i bous embolats de les ramaderies Adolfo Martín i Domínguez Camacho, organitzats per la Penya Sant Roc.

Un dels moments més emotius i esperats arribarà el 17 d’agost amb la Baixà de Santa Bàrbara, a les 21 hores. Una arrelada tradició que any rere any emociona les i els veïns i visitants i que suposa el trasllat de la imatge de Santa Bàrbara des de l’ermita fins a l’església. Com sempre, l’obrirà l’Escola de Danses de Faura. La tancarà la Societat Joventut Musical de Faura. La nit continuarà amb bou embolat al Paralejo.

El diumenge, 18 d’agost, portarà una novetat molt esperada: el retorn del festival ‘Tu sí que Valls’, un espectacle que mostrarà el talent dels i les artistes locals i que promet ser un dels punts àlgids de les festes.

L’endemà, 19 d’agost, serà el Dia de la Pujà, que començarà amb el retorn de la imatge de Santa Bàrbara a l’ermita, a les 10 hores. De vesprada i ja per la nit, hi haurà diverses activitats taurines.

El dimarts, 20 d’agost, començarà amb activitats per a la xicalla. De 10:30 a 13:30 hores, la plaça mestre Enric Garcés i els carrers adjacents s’ompliran amb una ludoteca i un taller de malabars a càrrec de la companyia Disparatario, activitat patrocinada pel SARC. A la vesprada, a les 18:00 hores, les persones aficionades a la pilota podran gaudir d’una vesprada dedicada a aquest esport. La jornada culminarà amb el sopar del poble a les 21:00 hores.

El 21 d’agost serà el Dia dels Quintos. Arrancarà amb una despertà a les 08:00 hores.

La companyia Disparatario presentarà l’espectacle «La Maria no té por», una representació de titelles i música patrocinada pel SARC

El dijous, 22 d’agost, serà una jornada plena d’activitats per a totes les edats. Començarà a les 11:00 hores amb un taller de fanalets a la plaça mestre Enric Garcés. Els i les participants hauran de portar el seu propi meló per elaborar els tradicionals fanalets. A la vesprada, a les 19:00 hores, se celebrarà el berenar dels jubilats al carrer Avelina Taberner, un acte que reunirà les persones més majors del poble. El dia acabarà la tradicional i màgica Nit de Fanalets. A les 22:00 hores, un passacarrer eixirà des de la plaça del mercat fins al parc de la Canaleta, acompanyat per les espantacriatures.

Tots els xiquets i xiquetes participants en aquesta nit especial rebran un regal, fent d'aquesta una vetllada inoblidable.

'La People' com a punt i final

El 23 d’agost, darrer dia de les festes, començarà amb un parc aquàtic a la piscina municipal d’11:00 a 14:00 hores. A les 12:30 hores tindrà lloc el concurs de paelles, on les i els festers proporcionaran l’arròs i els participants demostraran les seues habilitats culinàries. A les 19:00 hores, la tradicional cavalcada recorrerà els carrers del poble, acompanyada per la xaranga de la Societat Joventut Musical de Faura. Hi haurà premis per a les millors comparses i carrosses. La nit començarà amb un castell de focs artificials a les 00:15 hores. Finalment, a les 00:30 hores, l’orquestra La People posarà el punt final a les festes.