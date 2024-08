Sagunt: Encuentran a un anciano muerto en un remolque

El cuerpo sin vida de un anciano fue encontrado este jueves en Sagunt en el viejo remolque de un camión que frecuentaba hacía un tiempo y, según algunos testimonios recogidos por Levante-EMV, había convertido en su hogar.

Fue el aviso de un familiar de Sagunt lo que llevó a efectivos de la Policía Nacional y Local a desplazarse hasta el lugar sobre las 15 horas para ver si algo le ocurría, pues hacía unos 15 días que no sabían nada de él.

El hombre, de 76 años, se había hecho un habitual de ese viejo remolque ubicado en una solitaria parcela situada en el vial internúcleos que une el casco antiguo de la ciudad con el Port de Sagunt . Su estado de salud no le impedía ir andando hasta Sagunt, donde conservaba al menos un familiar con el que tenía trato de manera periódica y fue el que alertó a los autoridades. "Era amable y educado. A veces, podía parecer desorientado, pero no lo estaba", decía a este diario una persona que le conocía pero no acababa de entender muy bien porqué había acabado en ese lugar "siendo que había llegado a tener un piso".

Cuando los policías llegaron hasta el remolque, de inmediato confirmaron que los peores presagios se confirmaban y hallaron dentro el cuerpo sin vida del anciano.

Sin signos de violencia

Según las primeras informaciones, no había signos de violencia y todo apuntaba a una muerte por causas naturales. No obstante, el cuerpo se ha trasladado hasta el Instituto Anatómico Forense, donde estaba previsto hacerle la autopsia, como han corroborado fuentes policiales.