Objetivo: Evitar la disolución del CD Acero

La nueva gestora del CD Acero se ha marcado como objetivo el evitar la disolución del centenario club del Port de Sagunt tras el goteo de dimisiones de todo el equipo de Ana Ivars.

La gestora encabezada por Juan Carlos Argilés, Manuel González y Miguel Ángel Piqueras reconoció en la asamblea urgente de este jueves que la situación es extremadamente delicada. "Si no se hubiera pagado la deuda antes de jugar el tercer partido de la temporada, el club perdería su nombre y su número".

Esto se debe a que el club no ha pagado a los jugadores y con la denuncia de estos no puede inscribir al equipo en la competición. Así, deberá intentar abonar estos pagos u ofrecerle las suficientes garantías de que podrán afrontar los atrasos en un plazo razonable. El presidente, Juan Carlos Argilés ha confrrmado a Levante-EMV que "ya se están haciendo gestiones para intentar una cautelar, como el año pasado la tuvo el Gandia".

"Se están haciendo numerosas gestiones para poner en marcha la maquinaria. Acabamos de aterrizar, pero ya manejamos algunas propuestas tanto de entrenadores como de jugadores, que poco a poco pero con celeridad se irán comunicando", ha añadido Argilés sobre los trámites para cerrar el primer equipo que este año militará en la Lliga Comunitat.

Candidatura en marcha

Durante la asamblea, la gestora insistió en que "los socios son soberanos y se merecen el máximo de los respetos". Así, se ha abierto un periodo electoral transparente. "Los que pertenecemos a la gestora, por estatutos, no podemos ser candidatos, pero somos sabedores que hay una candidatura que ya está trabajando", cuenta Argilés. De hecho, esta última ha hecho pública la intención de presentarse con un equipo que se puso en marcha a finales de mayo para tratar la problemática del club bajo la gestión de Ivars.

Entre los integrantes de este nuevo proyecto de directiva destacan los nombres de M. López, H. Sayas, N. Arrés, C. Sánchez, F. Viñas, M. Montesinos y S.Peris. En un comunicado, han expresado que "el rumbo que estaba llevando la ex dirección del club no respetaba a una entidad con más de 100 años de historia’ por ello un grupo de vecinos que "sienten el Acero desde la cuna" decidió reunirse para estar preparados para afrontar "más de una década de malas gestiones y preparando una candidatura para cuando llegase este momento crucial es nuestra historia".

El citado comunicado también informa que hasta que no salgan "elegidos democráticamente" no conocerán la verdadera situación del club pero que pueden asegurar que "hay proyecto y que la temporada 2024-25 el club tendrá una dirección por y para nuestro municipio, y un proyecto deportivo para la escuela y nuestro primer equipo, basado en lo que será nuestra fortaleza, la cantera del Acero".

Ahora, desde ayer hasta el 25 de agosto se abre a exposición el censo de socios y el periodo de presentación de reclamaciones. Las candidaturas se pueden presentar hasta el día 29 de agosto y el 7 de septiembre, a las 18:30 horas en el Fornás tendrá lugar la celebración de elecciones y proclamación y toma de posesión de la candidatura ganadora.

Suscríbete para seguir leyendo