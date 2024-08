La falta de interés empresarial paraliza una obra en Benifairó

El plan para acondicionar la emblemática plaza del Ayuntamiento de Benifairó ha quedado en el aire después de que el concurso público abierto, con un presupuesto de 130.000 euros, no recibiera ninguna oferta. El plazo de presentación concluyó el pasado jueves, 4 de agosto, sin que ninguna empresa se mostrara interesada en llevar a cabo la obra.

Ante esta situación, el consistorio ha decidido estudiar las posibles causas del desinterés para replantear la iniciativa. "Vamos a revisar el proyecto y estudiaremos qué ha podido pasar", afirmó Toni Sanfrancisco, alcalde de la localidad, en declaraciones a Levante-EMV.

El proyecto, que buscaba rehabilitar una plaza con más de 40 años de historia, tenía como objetivo modernizar el espacio y hacerlo completamente accesible. "Queremos integrarla con el resto del entorno, es un espacio emblemático que abarca la zona de servicios del municipio, y hay que hacerlo de manera adecuada", añadió Sanfrancisco.

El alcalde también manifestó su incertidumbre respecto a las razones por las cuales no se presentó ninguna oferta. "No tenemos claro si no se ha presentado ninguna empresa por el presupuesto o por los plazos, pero vamos a intentar solucionarlo", asegura.

Por ahora, el consistorio se enfocará en analizar las opciones disponibles para reactivar el proyecto, que es considerado una prioridad para mejorar la infraestructura urbana de Benifairó.

