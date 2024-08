Peñas y cofradía en fiesta

Hace unos días pudimos leer en Levante-EMV que las fiestas del Puerto de Sagunto se habían iniciado con polémica. Exactamente titulaba la noticia informando que la Cofradía lamentaba la ausencia de la Federación de Peñas en el pregón.

Resulta que el pregón no figura en el programa oficial de las fiestas del Puerto contrariamente a lo que ocurre en el de Sagunto donde la periodista Palmira Benajas, valorada muy favorablemente por todos, hizo el pregón con toda la fiesta posible en la Glorieta.

Resulta que el pregón del Puerto no está en el programa de actos oficial, porque está en el de los actos religiosos. Cosa que no entiendo. Se hace en el interior de la iglesia de Begoña donde, este año, un sacerdote reflexiona sobre "la importancia de la devoción mariana y la diversidad de advocaciones de la Virgen María".

Al acto sí que asistieron la Cofradía de la Virgen del Buen Suceso, la Hermandad del Santo Sepulcro y la Asociación Cultural y Festiva Virgen del Carmen, además de algunas autoridades locales. La noticia decía que el acto se celebró "en un ambiente íntimo". Por contra Palmira llenó la Glorieta con centenares de personas que recibieron con alegría festiva su magnífico pregón.

En Sagunto, la Cofradía de la Virgen del Buen Suceso hace su programa de actos, estrictamente religiosos, mientras que en el Puerto es la Cofradía de la Virgen de Begoña la que anuncia el inicio de las fiestas y pretende que las Peñas asistan. Las Peñas han decidido no asistir al pregón y las autoridades locales, desde el alcalde hasta el resto, debían hacer lo mismo y no olvidar que son autoridades civiles o militares y que la Constitución al artículo 16,3 deja bien claro que "ninguna confesión tendrá carácter estatal" y que por tanto no deben asistir a actos religiosos organizados por ninguna religión.

Aparte de otras cuestiones las Peñas no asisten hace dos años. No entiendo muy bien cómo se encarga la Cofradía del pregón, pero ya que así se hace, debe haber un respeto a la libertad de cada uno de asistir o no. Comprendo el interés lógico por hacer actos religiosos, pero también actos festivos y populares. Cada ciudadano debe asistir a los que quiera o a los dos sin que nadie amoneste o amenace a nadie por no asistir a sus actos.

Por desgracia, este mínimo margen de libertad no lo ha compartido la Cofradía que se ha permitido advertir a la Federación de Peñas que de seguir así el año que viene "carece de sentido los actos que organicen". Sin nada de diplomacia. Una amenaza velada de…no sé qué.

Tan difícil será entender que las fiestas de la primera semana de agosto en el Puerto, no tienen una única motivación religiosa sino que son las fiestas del pueblo que quiere divertirse en los toros, en los bailes y conciertos, en campeonatos de juegos de salón, en paellas y en cabalgatas desenfadadas donde se lo pasan bien.

Los actos religiosos que los organice la Iglesia y que asista quien quiera. Con el mayor respeto a los que asistan y a los que no. En Sagunto se hace así hace muchos años y todos contentos.