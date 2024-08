Los siniestros se disparan un 225% en Sagunt

La seguridad vial en Sagunt sufrió un duro revés en 2022, con un aumento del 225% en el número de accidentes con víctimas respecto al año anterior. Y es que, según los últimos datos publicados por la Dirección General de Táfico (DGT), en 2021, se registraron 4 accidentes con víctimas mientras que en 2022 este número se elevó a 13.

De hecho, el aumento en la siniestralidad no solo se refleja en el número de accidentes, sino también en el incremento significativo de heridos. En 2021, se reportaron 7 heridos no hospitalizados, cifra que ascendió a 12 en 2022, marcando un incremento del 71 %. Además, mientras que en 2021 no se registraron heridos hospitalizados, en 2022 hubo 2 casos, subrayando la creciente gravedad de los incidentes.

El análisis por tipo de vehículo revela un aumento en los heridos en diversas categorías. En el caso de los ciclomotores, se registraron 3 heridos leves en 2022 cuando en 2021 no hubo heridos. Los accidentes en motocicletas mostraron un aumento tanto en gravedad como en frecuencia, con 2 heridos graves y 6 leves en 2022, frente a 0 y 5 respectivamente en 2021. Los turismos también experimentaron un incremento en la siniestralidad, con 1 herido grave y 8 leves en 2022.

En cuanto a los peatones, aunque no se registraron fallecidos en ninguno de los dos años, en 2022 hubo un herido grave, algo que no ocurrió el año anterior.

Suscríbete para seguir leyendo