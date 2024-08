Una quincena de peticiones se queda fuera de las ayudas al deporte de Sagunt

El reparto de ayudas a la promoción deportiva realizado por el Ayuntamiento de Sagunt ha rechazado las peticiones presentadas por una quincena de entidades y deportistas, entre las 36 que presentaron la solicitud. Según el dictamen aprobado hace unos días, algunas se han quedado fuera por motivos como la falta de justificación de su inscripción en una federación.

En esa situación se encuentran el CD Ares, el Biensa CF -cuyo caso es especialmente llamativo al presentar una solicitud pese a tener concedida una asignación directa de 35.000 euros-, el CT Huracán, el CV Stella Maris, la Agrupación Cazadores Club Deportivo Sagunto, Iván Caballero (tenis de mesa) y Tarik El Amri (atletismo).

Registro municipal de asociaciones

Otro bloque de proyectos que no se ha tenido en cuenta, esta vez por no estar al día en la inscripción en el registro municipal de asociaciones, lo componen la Peña Ciclista Porteña, el Club de Pescadores a Caña AHM, el Club d’Esgrima Morvedre o The Vegan Games.

El concejal de Actividad Física, Salud y Deportes, Javier Timón. / Daniel Tortajada

Solicitud fuera de plazo

La falta de una firma, las obligaciones tributarias pendientes con el Ayuntamiento de Sagunt o no acreditar la representación del interesado, que es menor, son los otros motivos que justifican la falta de subvenciones para la promoción deportiva. Un último caso es el del Club Baloncesto Femenino Puerto Sagunto, que presentó la solicitud fuera de plazo, después de que el pasado ejercicio se le concediera el máximo de 25.000 euros.