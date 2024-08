El Consell da un impulso a la prevención de incendios en Morvedre

La Generalitat ha dado un pequeño empujón al desarrollo de los planes locales de prevención de incendios forestales en la comarca.

En una convocatoria impulsada desde la conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, con casi 8 millones de euros, a la que concurrieron 14 de los 16 municipios del Camp de Morvedre, una decena es finalmente la que recibirá una asignación total ligeramente por encima de los 110.000 euros, según la información a la que ha tenido acceso Levante-EMV.

Trabajos de extinción durante un incendio declarado hace unas semanas a las puertas de la Calderona. / Daniel Tortajada

Este programa, ideado para desarrollar durante este año acciones contempladas en los planes contra incendios aprobados por los ayuntamientos, deja algo más de 20.700 euros en Sagunt, mientras que la segunda localidad más favorecida en este reparto es Segart con algo menos de 15.000 euros.

La Baronia y les Valls

Todavía por encima de los 10.000 euros se encuentran los consistorios de Estivella, Albalat dels Tarongers y Gilet, al tiempo que Torres Torres se queda en 9.900. Quart de les Valls, Algar de Palància y Algímia d'Alfara oscilan entre los 7.800 y 7.100 euros y Benifairó de les Valls cierra la lista comarcal con una ayuda de casi 4.775 euros.

Por otra parte, cuatro ayuntamientos más solicitaron subvenciones a través de este programa, aunque, según precisa la resolución, Canet d'en Berenguer, Faura y Petrés renunciaron al "no aceptar en el plazo establecido la cantidad asignada". Un último caso es de la Alfara de la Baronia, a la que correspondía una ayuda, pero no se ha hecho efectiva, porque su consistorio "no está el corriente de pagos con la Agencia Tributaria autonómica".

Cortafuegos

Los ayuntamientos que sí han sido beneficiados de este Fons Estratègic Municipal de Prevenció d’Incendis i Gestió Forestal de la Comunitat Valenciana tendrán que justificar las obras que hayan ejecutado desde el 1 de enero hasta el 15 de octubre de 2024. Entre las intervenciones que se subvencionan se encuentran la apertura y conservación de áreas de cortafuegos; el mantenimiento de las superficies abandonadas a menos de 100 metros de suelo forestal; la mejora de las pistas forestales; la creación o adaptación de puntos de agua; así como las actuaciones de gestión sostenible.

17 siniestros en lo que va de año

De esta forma, el objetivo es reducir el número e impacto de los fuegos. En el caso del Camp de Morvedre y hasta principios de julio, el Sistema Integrado de Gestión de Incendios Forestales de la Generalitat tiene registrados 17 siniestros en lo que va de año, que afectaron a más de 53 hectáreas. Con 10 en Sagunt, tres en Alfara de la Baronia, dos en Estivella y uno tanto en Quartell como en Algímia d'Alfara, la mayoría de estos incidentes tuvo su origen en negligencias, seguidas de los fuegos intencionados y de los tres causados por rayos, a raíz del temporal del 1 de julio.

