Consol Duran: "Necesitamos tiempo para consolidar los proyectos que ya hemos iniciado"

¿Qué balance hace de este primer año de legislatura?

Hemos continuado trabajando por posicionar a Faura como un municipio moderno, igualitario, comprometido con el bienestar, inclusivo y en el que prime la preservación del medio ambiente y la sostenibilidad. Nuestra gestión muestra un enfoque integral que combina innovación tecnológica, el cuidado medioambiental, el desarrollo de infraestructuras sociales, la promoción de la igualdad de género y la cohesión social.

¿Podría poner algún ejemplo?

Destacaría la implementación de un sistema de detección precoz de incendios basado en la instalación de sensores de calidad ambiental y cámaras en la montaña de La Rodana, con el que nuestro municipio ha sido pionero en la comarca. Se trata de una iniciativa más de las diversas que hemos lanzado en el campo de las 'Smart Cities' (Ciudades Inteligentes) que buscan cuidar de nuestro patrimonio natural haciendo uso de novedosas soluciones tecnológicas. Junto a esto, se han continuado realizando labores de protección, mantenimiento y limpieza de nuestro entorno siguiendo las indicaciones de nuestro Plan Director del Arbolado y de las Zonas Verdes, con el que Faura fue pionera en la Comunitat Valenciana. Por otro lado, se han abordado proyectos ilusionantes con los que continuamos trabajando por la igualdad y la visibilidad femenina, como el homenaje a la doctora Anna Lluch que se ha materializado en la instalación de un marco interactivo, en el Paseo de las Mujeres, que además se está convirtiendo en un destacado recurso turístico de nuestro pueblo. Estas son solo algunas de las iniciativas más destacadas pero desde el ayuntamiento mantenemos una visión a largo plazo y un enfoque proactivo, siempre buscando oportunidades para innovar y atender las necesidades cambiantes de nuestros vecinos y vecinas.

¿Cuáles son los proyectos prioritarios que se ha fijado en este mandato?

Tenemos varios proyectos en marcha. Sin embargo, considero que lo más importante es el trabajo diario, estar cerca de nuestros vecinos y vecinas, escuchando sus propuestas y necesidades. Es en este contacto directo donde surgen las ideas que nos permiten mejorar los servicios y la calidad de vida. Proyectos como la rehabilitación de La Protectora o la construcción del nuevo colegio son grandes retos que estamos abordando con mucha ilusión. Sin olvidar el nuevo centro de salud, el centro de día y la eliminación de las torres de alta tensión, que dependen de la inversión de la Generalitat. Y sin perder de vista la adquisición por parte del ayuntamiento del solar para el nuevo centro de salud. Pero también hay que pensar en obras de menor envergadura, tanto de tamaño como de presupuesto, que mejoren la calidad como son proyectos de accesibilidad, de mejora de espacios, o de sostenibilidad en la línea de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) marcada por la Agenda 2030 como implementación de sistemas de ahorro energético o de nuevas tecnologías de ciudad inteligente. Para mí, todos tienen un carácter prioritario.

Consol Duran, ante un mural muy especial. / Daniel Tortajada

¿Se está notando un efecto 'arrastre' de la gigafactoría prevista en Sagunt por Volkswagen?

Hemos observado un ligero aumento en el número de empadronamientos en los últimos meses y un repunte en la compraventa de vivienda. Aunque la gigafactoría de Sagunto es un proyecto de gran envergadura que sin duda generará empleo y dinamizará la economía de la comarca, no podemos afirmar con rotundidad que este aumento sea una consecuencia directa de ella. Existen otros factores que podrían estar influyendo, como la mejora de los servicios municipales, la apuesta por la sostenibilidad y la calidad de vida, o simplemente la atracción que ejerce un municipio como Faura. En cualquier caso, me siento muy satisfecha con esta tendencia positiva y seguiremos trabajando para hacer de Faura un lugar aún más atractivo para vivir y trabajar.

Faura se ha convertido en un templo de la cultura a nivel comarcal, con citas de relevancia todo el año. ¿A qué lo atribuye?

Esto demuestra que nuestro trabajo por contar con eventos adaptados a todos los públicos y una programación sólida está dando frutos. Creemos firmemente en el valor de la cultura en todas sus expresiones artísticas y nuestro enfoque siempre ha sido doble: Satisfacer los intereses culturales de nuestra población con una programación de calidad todo el año y organizar eventos de relevancia que posicionen a Faura en el mapa cultural de El Camp de Morvedre.

¿Qué eventos resaltaría?

Uno de los más destacados es el Ciclo de Música Valenciana y de Cámara "Vicent Garcés", que ya cuenta con 16 ediciones. Otro hito es Faurart, nuestro Festival de Teatro y Artes de Calle, que ha cumplido una década. Durante un fin de semana de mayo, nuestras calles y plazas se llenan de teatro, circo y humor para todos los públicos. Además, apoyamos activamente a nuestros colectivos culturales locales. La asociación Hort-Art enriquece nuestra oferta con exhibiciones de danza contemporánea y residencias artísticas, mientras que la Escola de Danses juega un papel fundamental y la Societat Joventut Musical, con más de 145 años de historia, es la esencia y la banda sonora de nuestro pueblo. Nuestra Fira, el primer domingo de diciembre, es otro evento destacado. En su última edición, tuvimos el honor de acoger la exposición "Valencia, Puerta al Diseño. Exportación de nuestros productos en los siglos XIX y XX", que únicamente había sido exhibida en el emblemático Edificio del Reloj de Valencia. A lo largo del año, mantenemos una programación cultural constante, que incluye actividades en nuestra biblioteca para grandes y pequeños, actividades para público adulto en la Casa Gran (música, teatro o recitales entre otros) y eventos de diferente índole. Es un pilar fundamental y seguiremos trabajando para mantener y expandir estas iniciativas que hacen de nuestro pueblo un lugar culturalmente rico.

La alcaldesa, en el ayuntamiento. / Daniel Tortajada

Desde hace varios años está asumiendo buena parte del peso del ayuntamiento, pero en este mandato es la alcaldesa. ¿Cómo lleva el estar en la primera fila de la política local?

No ha sido un cambio abrupto en mi día a día con respecto a la legislatura anterior, especialmente desde que asumí una mayor responsabilidad al ser elegido Toni Gaspar presidente de la Diputación de Valencia, en 2018. Conozco bien lo que supone la política municipal, ya que estuve 12 años como concejala de Cultura y teniente de alcalde. Sé que lo importante es rodearte de un buen equipo, del que me siento orgullosa. Nuestra fuerza radica en la colaboración y el esfuerzo conjunto. Compartimos una meta común: El bienestar de nuestros vecinos y vecinas.

Lleva muchos años en el ayuntamiento. ¿Volverá a concurrir en las elecciones?

El frenético ritmo del día a día me lleva a pensar que la legislatura pasará volando. Hay tantos proyectos, tantas mejoras que queremos implementar, que siento que una sola legislatura no es suficiente para verlos todos realizados. Por eso, si los vecinos y vecinas así lo decidieran, me gustaría poder continuar trabajando por y para ellos al menos una legislatura más. Necesitamos tiempo para consolidar los proyectos iniciados y poner en marcha nuevas iniciativas que mejoren la calidad de vida. Sea como sea, yo seguiré dando lo mejor de mí para que Faura siga creciendo y progresando.

Faura ya está en fiestas. ¿Hay novedades para este año?

Un año más, nuestro pueblo se convierte en el epicentro de la fiesta de Les Valls hasta el 23 de agosto, con un programa de actividades pensado para todos los públicos. Como novedad mencionaría la vuelta del festival "Tú sí que Valls", que volverá a llenar el auditorio de La Canaleta del talento de nuestros vecinos y vecinas. Además, habrá un sorprendente espectáculo de mentalismo y humor. Pero las novedades seguro que no le restarán protagonismo a nuestros actos centrales: la Baixà de Santa Bàrbara, a las 21 horas del 17 de agosto o la Pujà, el 19, a las 10 de la mañana. La Comisión de Fiestas, que celebra su día grande hoy 15 de agosto, ha trabajado con mucha ilusión para ofrecernos un programa variado y muy completo, con actividades para todos los gustos. Gracias a su dedicación, podremos disfrutar de unas fiestas llenas de vida y tradición. Os invitamos a todos y a todas a participar y a celebrar con nosotros nuestras Fiestas de Agosto.





