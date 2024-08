Un vertido no frena las tradicionales cucañas marítimas del Port de Sagunt

Las tradicionales cucañas marítimas del Port de Sagunt han vuelto a llenar hoy de bullicio y alegría la dársena pesquera por mucho que un vertido detectado el día anterior en otra zona portuaria haya hecho colocar barreras anticontaminantes por motivos de seguridad y a cambiar el itinerario de la travesía a nado.

El vertido se produjo este miércoles en la bocana del muelle sur, en aguas interiores del puerto, al detectarse por la mañana una mancha de hidrocarburos. Esto hizo activar el plan interior del puerto marítimo y rodearla con barreras anticontaminantes para evitar que se extendiera. También se barajó movilizar a un barco especializado en su retirada aunque hoy la previsión era retirarla con material absorbente.

Esta incidencia ha llevado a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) a intensificar los controles para verificar que el agua donde se desarrollaba la prueba era apta para el baño y no entrañaba ningún peligro, tal y como era proritario para la entidad y reclamaba también el ayuntamiento. Pero, una vez confirmado ese extremo con una analítica realizada esta misma mañana, todo se ha desarrollado en un ambiente festivo, como apunta el alcalde, Darío Moreno a preguntas de Levante-EMV. "Hemos insistido en la necesidad de garantizar que el agua estaba en una calidad óptima y, afortunadamente, todo ha ido muy bien, con cambios en la prueba de natación que han gustado también a los clubes organizadores y a los participantes. Yo, de hecho, iba nadando y oía durante todo el rato cómo la gente animaba, algo que antes no ocurría en los tramos más alejados", asegura.

Estas variaciones también han gustado, especialmente, al público. "Al hacerse en un recinto más reducido, les ves perfectamente durante todo el recorrido y les puedes seguir de cerca, así que lo disfrutas más", reconocía una de las asistentes. Por ello, desde el consistorio no se descarta repetir la experiencia aunque ampliando un poco el recinto, de modo que la prueba vuelva a tener 700 metros, como estaba previsto y no los 600 de este año.

Novedades

Las tradicionales cucañas cumplían este año su 75 aniversario y su séptimo año consecutivo sin lanzamiento de patos vivos, teniendo en cuenta que los animales se sustituyeron por pelotas e hinchables en 2015, pero ni en 2020 ni en 2021 se hizo el acto por la pandemia.

La cita ha convocado a cientos de personas, y muchos se han lanzado a por regalos, pero ha presentado novedades. La principal es que la entrada a pie se ha realizado por primera vez por el renovado paseo marítimo que ha construido la Autoridad Portuaria en el tramo terrestre del Pantalán y solo había autobuses para los nadadores desde la entrada del puerto comercial, pero no el resto de la mañana.

Esto ha pillado de imprevisto a algunas personas, que se han encontrado con tener que volver hacia la costa después de andar hasta la entrada del puerto.

No obstante, el nuevo acceso ha permitido un flujo constante de gente desde la zona de playa hasta la dársena pesquera. Como señala el alcalde, "yo creo que ha venido más gente que el año pasado", decía, en una opinión compartida por otros asistentes como el presidente de la Federación de Peñas del Port de Sagunt, Manel Rubio, si bien este último opinaba que, para ganar afluencia, "el acto debería volver a ser organizado por las peñas" y no por el consistorio, como viene ocurriendo desde 2015, tras la negativa municipal a seguir lanzando animales vivos.

El primer edil, en cualquier caso, asegura que el ayuntamiento "seguirá trabajando para potenciar estas cucañas tan especiales, tan auténticas y tan tradicionales, que antaño llenaban el puerto pesquero".

Además, considera "plenamente consolidado" el formato de lanzar pelotas intercambiables por premios en metálico y vistosos hinchables, en lugar de patos vivos como se hizo hasta 2014 pese a las denuncias de asociaciones animalistas e incluso varias condenas judiciales contra el ayuntamiento.

En eso también coincidían otros asistentes a unas cucañas que han vuelto a reunir a representantes de diversos colectivos de la ciudad, como la Federación Junta Fallera de Sagunt, y a concejales de numerosos grupos políticos.

Más rivalidad en el palo engrasado

Como es habitual, no ha faltado la difícil prueba que siempre levanta expectación: La del palo engrasado que reserva sustanciosos premios en metálico a quien logra llegar hasta su extremo y coger la bandera.

En este caso, la rivalidad ha sido mayor pues numerosos jóvenes y también chicas han aceptado el reto. No obstante, el codiciado primer premio de 275 euros ha ido a parar a todo un experto: Rubén Anthony Vieira González, un vecino del Port de Sagunt de 29 años que lleva seis años logrando un banderín. "Esta vez me he hecho un poco de daño en la espalda, pero es mi sexta bandera y la segunda vez que me llevo el primer premio", decía sonriente en una mañana soleada, pero dominada por una brisa marina que hacía más llevadero el calor y ha hecho menguar las ventas de puestos como el Furgobar Pepi, un habitual de las cucañas que siempre permite reponer fuerzas.