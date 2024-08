Les festes marquen l’estiu a Gilet, que es prolongaran fins a setembre

La localitat de Gilet, al Camp de Morvedre, es prepara per a viure les seues festes d’estiu amb un programa que abasta des de hui fins a l’1 de setembre. Aquestes festes inclouen activitats dedicades a Santa Bàrbara, la setmana de Festes Patronals i la Setmana Taurina, oferint una àmplia gamma d’esdeveniments per a tots els gustos. Les festes de Gilet són una combinació perfecta de tradició, devoció i diversió, oferint a residents i visitants una experiència inoblidable amb activitats per a totes les edats.

La devoció per Santa Bàrbara

Les festes comencen amb el cap de setmana dedicat a Santa Bàrbara. Esta vesprada/nit, a les 20 hores, els veïns es reuniran per les tradicionals albaes, seguides d’un sopar de cantell a la plaça Verge de l’Estrela. Demà dissabte 17 d’agost a les 20 hores, tindrà lloc el trasllat del quadre de Santa Bàrbara a l’església, seguit d’un altre sopar de cantell i un bingo a les 21 hores, culminant amb una actuació de l’orquestra «La Ruta» a mitjanit.

El diumenge 18 d’agost comença amb la replega de clavaries i un passacarrer a les 11 hores, seguit d’una solemne eucaristia en honor a Santa Bàrbara a les 12 hores i una mascletà a la plaça Verge de l’Estrela a les 13 hores. La jornada conclou amb una processó solemne a les 21 hores, un sopar de cantell i bingo a les 22.30 hores, i un concert de la Joventut Musical Verge de l’Estrela de Gilet a mitjanit.

Gastronomia, espectacles...

La setmana de festes arranca el dilluns 19 d’agost amb el repartiment d’ingredients a les 20.30 hores i un concurs de paelles a les 22 hores. La nit acaba amb una macro-discomòbil «Bacarrà On Tour» a mitjanit. El dimarts 20 d’agost, els veïns podran gaudir d’un sopar de cantell i bingo a les 21 hores, seguit del musical «The Talent» a les 23 hores.

El dimecres 21 d’agost, les disfresses seran les protagonistes amb una cavalcada infantil a les 20 hores i una altra per a adults a les 23 hores, concloent amb un ball a la 1 de la matinada amb l’orquestra «Mónaco Party». El dijous 22 d’agost, la plaça Verge de l’Estrela es convertirà en un parc infantil aquàtic a les 12 hores i a les 16 hores, seguit d’un berenar infantil a les 18.30 hores i una nit de monòlegs a les 23 hores.

Setmana Taurina

La Setmana Taurina comença el dilluns 26 d’agost amb un esmorzar interpenyes a les 10 hores, un correbars i gimcana a les 11 hores, i calderes a la plaça de l’Estrela a les 14 hores. La setmana inclou diverses entrades de vaques i bous, exhibicions de ramat, i embolades de bous a càrrec de diferents ramaderies. Els espectacles taurins se celebren cada dia fins al diumenge 1 de setembre, destacant la desencaixonada d’un bou salvatge el divendres 30 d’agost a les 12 hores i la gran exhibició de ramat el diumenge 1 de setembre a les 18.30 hores.