Sagunt vuelve a intentar librarse del millonario pago por la desaladora

El Ayuntamiento de Sagunt no desaprovecha ninguna oportunidad para intentar quitarse de encima la millonaria losa que supone el compromiso adquirido hace casi dos décadas para hacerse cargo de todos los gastos de amortización y explotación de la desaladora. Ese acuerdo se alcanzó en plena época de expansión para construir la instalación en las inmediaciones de Parc Sagunt, bajo el impulso de Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed).

La tentativa más reciente para modificar las condiciones de aquel convenio, que impuso a las arcas municipales pagos millonarios si, como es el caso, los clientes privados no alcanzaban para cubrir la inversión, tiene su origen en las obras de conexión entre estas instalaciones y el puerto comercial de Sagunt, concretamente el tramo sur de su muelle oeste. El objetivo de esa intervención es embarcar agua desalada y socorrer así a las zonas más golpeadas por la sequía, como se planteó para este mismo verano con destino a Cataluña.

Interior de la desaladora de Acuamed en Sagunt. / Daniel Tortajada

Fue a raíz de una solicitud de información remitida al ayuntamiento desde la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), cuando el gobierno municipal instó a "impulsar las gestiones oportunas para la modificación del convenio suscrito con Acuamed, teniendo en cuenta que van a existir otros usuarios, de manera que el Ayuntamiento de Sagunto no tenga que asumir la totalidad de los costes relativos a la desaladora".

Tubería de 3,2 kilómetros

Esta puerta se abrió a mediados de julio cuando el organismo estatal de cuenca informó que estaba procediendo a los trabajos previos para la ejecución de las obras consistentes en la instalación de una tubería de impulsión entre la planta y el puerto comercial de 3,2 kilómetros de longitud y cerca de medio metro de diámetro.

Solicitaba la CHJ que "a la mayor brevedad posible" se indicaran las condiciones respecto a esta intervención en un tramo de 150 metros "que discurre adosado al muro de ADIF", en referencia al acceso ferroviario que conectará en breve las instalaciones gestionadas en Sagunt por la Autoridad Portuaria de València con los corredores mediterráneo y cantábrico.

El mismo día de la consulta, el departamento municipal de Mantenimiento respondió por correo electrónico que "no existen inconvenientes al trazado de esta tubería, desde el punto de vista de nuestras competencias, puesto que no se prevén afecciones sobre la pavimentación ni sobre instalaciones municipales". Esta contestación iba acompañada del reconocimiento de que la propiedad de los terrenos ocupados para llevar a cabo esta intervención no es municipal.

Usuario único

A partir de ahí, el acuerdo adoptado a finales del mes pasado por la junta de gobierno de Sagunt recuerda que el convenio suscrito con Acuamed en enero de 2007 señalaba al consistorio como único usuario de la planta, algo que considera "la cuestión de fondo más importante", ya que, "con independencia de que el ayuntamiento pudiera prestar su conformidad a la ejecución de las obras de conexión entre la desaladora y el puerto", la mayor preocupación desde Sagunt es "determinar si debería modificarse el convenio, de manera que el Ayuntamiento no tenga que asumir la totalidad de los costes, si van a existir otros usuarios de dicha instalación".

Fuentes del gobierno municipal confiesan en declaraciones a Levante-EMV que las negociaciones con Acuamed para la modificación del convenio se mantienen de manera "intermitente", pero siguen sin acuerdo. Durante este proceso, sobre el que los tribunales ya han tenido la oportunidad de pronunciarse, las dos partes han estado cerca de alcanzar pactos, aunque se vinieron abajo.

Sequía

Cabe recordar que las obras que permitirán embarcar agua desalada se aprobaron por urgencia a mediados de junio en el Consejo de Ministros, a petición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Su presupuesto ronda los 3,5 millones de euros y su justificación fue "la situación de sequía a la que se ve sometido el arco mediterráneo, que puede derivar en emergencias por la escasez coyuntural a lo largo del periodo estival por el aumento de las demandas en el litoral levantino. Por ello, son necesarias actuaciones que contribuyan a paliar la escasez y a robustecer, transitoriamente, la garantía de suministro".

De esta forma y según añadían fuentes del ministerio, el agua de la planta de Sagunt podrá llegar a los puertos de Barcelona, Mallorca, Málaga o Cartagena y permitirá aprovechar al máximo la capacidad de producción de la desaladora, que solo ha encontrado un cliente fijo, Oxígenos Sagunto, desde su puesta en marcha hace casi una década.

Suscríbete para seguir leyendo