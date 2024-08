La mare que patia la malaltia d’Alzheimer

“Es feia un embolic amb les diferents estances de la casa i sovint em preguntava enfadada com podia arribar a la seua habitació. Perdia les seues pertinences (la frase que sovint deia, aleshores: “No aconseguisc saber on les he posat”), es desanimava quan les descobria en llocs on es negava a creure que les havia posat ella mateixa. Reclamava cosir, planxar, pelar verdures, però cada tasca de seguida la posava nerviosa. Va començar a viure amb una impaciència constant per a veure la televisió, per dinar, per eixir al jardí, i un desig seguia l’altre sense portar-li cap satisfacció”.

Són paraules de l’escriptora francesa Annie Ernaux, Premi Nobel de Literatura del 2022, de la novel·la Una dona (Angle Editorial), on conta la relació que va tindre amb la mare i com va ser la convivència amb ella en agafar la malaltia d’Alzheimer els últims anys de la seua vida. Una història commovedora, d’una profunda humanitat, que posa en relleu de quina manera altera la personalitat del malalt i afecta les persones més pròximes.

També patia Alzheimer la glamurosa Rita Hayworth i tothom pensava que els símptomes eren efecte de l’alcoholisme, o la dona del poeta Rafael Alberti, Maria Teresa León. Tristíssim retorn a Espanya després de tants anys d’exili ensumant la memòria del país, i en haver arribat, patir l’Alzheimer, és a dir, no poder assaborir amb plena consciència l’alegria del retorn. Coneguts són els casos del polític Pasqual Maragall, Adolfo Suárez o el conegut actor de pel·lícules d’acció, Bruce Willis.

A Espanya prop d’un milió de persones pateixen demència, segons la Fundació Pasqual Maragall, i en un alt percentatge dels casos es tracta de la malaltia d’Alzheimer. Un grandíssim impacte sanitari, econòmic i social que recau sobre les famílies. És un dels problemes de salut que més preocupa a la població espanyola, després del càncer, i que afecta especialment les persones majors.

La informació, la conscienciació social, la investigació per a preveure i detectar la malaltia, diagnosticar-la i trobar els medicaments adequats i, sobretot, la solidaritat en tots els àmbits són alguns dels instruments més eficaços per a combatre-la. La solidaritat perquè ningú no pot dir d’esta aigua no beuré, malauradament, convé prestar atenció.

A Sagunt i el Camp de Morvedre i Puçol l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer i Altres Demències (AFACAM), presidida per Valentin Parra, fa una tasca encomiable per a acollir i oferir serveis a les famílies afectades.

Empresaris, comerciants, col·lectius socials i ajuntament participen de l’esperit solidari.

Però a mi m’agradaria ressaltar humilment en este article la iniciativa de Felipe Espinosa, molt conegut per tothom, com el gran factòtum de la gala benèfica que des de fa vint anys se celebra al Teatre Romà.

La seua estima per la música i el seu compromís solidari han fet que cada any actuen de manera altruista una sèrie de cantants locals, no professionals, per descomptat, que amb gran dignitat contribueixen a l’obtenció de fons per a AFACAM. A tots ells, Nino Ferry, Antonio Pecino, J.M. “Perla”, Poncho i tants i tants altres.., especialment Felipe Espinosa, el meu respecte i la meua admiració per la solidària iniciativa. Els familiars de la mare que patia la malaltia d’Alzheimer sempre els ho agrairà.