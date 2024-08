La importància del Padre Jaime en la comunitat de Port de Sagunt

El mallorquí Padre Jaime sacerdot de Paül, el nom complet del qual era Jaume Pons i Vallés, és una figura emblemàtica en Port de Sagunt . El seu llegat no sols es limita a la seua labor religiosa, sinó que s'estén al seu impacte social i comunitari, que continua sent recordat i celebrat pels habitants de la ciutat.

El Padre Jaime va arribar a Port de Sagunt fa més de setanta anys i des de llavors va dedicar la seua vida a servir als més necessitats. El seu compromís amb la comunitat va ser més enllà de les parets de l'església. Se li recorda pel seu incansable treball en favor dels més vulnerables, sempre disposat a oferir ajuda i consol als qui el necessitaven. Sempre amb la seua bicicleta i la seua sotana.

La labor del Padre Jaime no sols es va centrar en l'assistència espiritual, sinó també en la promoció de valors com la solidaritat, la justícia i la igualtat. Va ser un defensor de la llibertat i va tractar a tots per igual, independentment de la seua condició social o econòmica.

La seua influència va ser tal que molts consideren que va contribuir significativament a la identitat de Port de Sagunt com una comunitat acollidora i solidària.

Va ser el promotor a partir de l’any 1954 d’habitatges per als immigrants, els quals malvivien inclús en els mateixos nius de metralladores. El cas és que va rebre una herència de família provinent de les Filipines, i amb aquests diners i altres que va aconseguir inicià la construcció a fi de proporcionar als immigrants una casa digna. El barri que se va construir darrere de Ciudad Mar té el seu nom.

L'impacte del Padre Jaime en la comunitat és tan profund que, fins i tot després de la seua defunció, la seua memòria continua viva.

En 2011 se li va dedicar una plaça i una estàtua a l’entrada de l’església del Carme. Al novembre de 2022, el municipi de Sagunt li va rendir un emotiu homenatge en el Teatre de Begoña, on es va destacar la seua qualitat humana i la seua dedicació a la ciutat. Durant l'acte, es va subratllar la importància de mantindre viu el seu llegat i transmetre els seus ensenyaments a les noves generacions.

Enguany, 2024, s’ha commemorat el 50 aniversari de la mort del Padre Jaime amb un acte amb el suport de la Confraria de Begoña, la Confraria del Carmen, de diferents d'associacions i l'Ajuntament de Sagunt on se recordava a la persona, al pastor, al amic, que va faltar als 60 anys d’edat per un coma diabètic. El dia del seu soterrament va ser de gran dol per part de tots els veïns i veïnes del Port de Sagunt, molts d’ells i elles presents en aquest últim homenatge.

El Padre Jaime és un exemple de com una persona pot marcar la diferència en la seua comunitat. La seua vida i obra ens recorden la importància de l'empatia, la solidaritat i el compromís amb els altres.

En un món on sovint preval l'individualisme, figures com la del Padre Jaime ens inspiren a ser millors i a treballar pel bé comú. Una persona bona al servei del poble.