Benifairó se prepara para el estreno más esperado

Las actividades culturales señalan, un año más, el comienzo de las fiestas de Benifairó de les Valls, con el principal atractivo esta vez del estreno del documental Memòries de Benifairó de les Valls. Será el lunes 26 de agosto a partir de las 22 horas cuando la plaza de la Iglesia se convertirá en el escenario de la proyección de esta pieza que es el resultado de una serie de entrevistas a la gente mayor del municipio.

Estos testimonios retratan sus vidas en Benifairó, con sus costumbres y tradiciones, además de sus experiencias personales. La concejala de Cultura y Participación Ciudadana, Adela Alba, anima a "toda la ciudadanía a venir a ver este documental. La historia no solo se encuentra en los libros, también en la memoria de las personas. Con este trabajo hacemos comunidad, hacemos pueblo".

Exposiciones de dibujo y pintura

Un día antes, el domingo 25 a las 19 horas, tendrá lugar la inauguración en la Casa Sánchez Coello de una muestra de dibujo a cargo de Enrique Barrera y una exposición de pintura de Cari Caudet. Se trata de dos artistas locales, que en el primer caso es un apasionado autodidacta del lápiz, el carbón y los rotuladores, mientras que la segunda mostrará algunas de sus últimas creaciones, entre las que destaca la utilización de los colores en su mezcla de estilos.

La concejala de Cultura y Participación Ciudadana, Adela Alba. / Levante-EMV

Artistas locales

Sobre esta programación, que mantiene abierta en la biblioteca municipal la exposición No ser res si no s'és de Ricard Balanzà, la concejala de Cultura explica que "queremos poner en valor el trabajo de nuestros artistas locales y por eso contamos con Enrique y Cari, que con sus obras seguro que no dejan indiferente el visitante".