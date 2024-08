Costas justifica en informes técnicos el no haber perfilado el litoral norte de Sagunt

"Reperfilar el litoral norte de Sagunt, en pleno verano, no se ha visto necesario después de la inspección realizada por los técnicos". Así se han expresado fuentes del Ministerio al ser consultadas por Levante-EMV sobre los motivos por los que Costas no ha realizado estas tareas en el litoral de Almardà, Corinto y Malvarrosa, como anunció a responsables municipales que iba a hacer.

En el ayuntamiento, como ha ido informando este diario, contaba con que la Demarcación de Costas mejoraría el acceso al mar en estos casi 3 kilómetros de litoral después de que, a finales de junio, concluyera la nidificación del 'chorlitejo patinegro', un ave protegida que anida en la zona y limita las actividades permitidas allí. Desde el gobierno local incluso afirmaron que había un compromiso en esa línea, como publicó este diario.

Sin embargo, el tiempo ha ido pasando y no se ha llegado a hacer esta intervención solicitada por el consistorio, especialmente, para zonas como Corinto donde se acumulan las piedras y Malvarrosa, donde al principio del verano "había un desnivel de arena de alrededor de un metro, lo que complicaba el acceso al mar a personas con problemas de movilidad", según el testimonio de varios vecinos recogido por este rotativo.

Desde Costas, en cambio, esto no se ha visto así. "Los técnicos concluyeron que el escarpe era muy pequeño y, en algunos casos, inexistente, por lo que no suponía un peligro o impedimento para el acceso al mar. Por tanto, no se vio necesario actuar y, menos, en plena temporada de verano que es cuando más gente va a la playa", explicaban desde el ministerio a preguntas de este diario.

Esta decisión de no intervenir, según fuentes de Costas, se trasladó al ayuntamiento. Sin embargo, el edil de Playas, Roberto Rovira, ha asegurado a este diario que ni él, ni el personal de su departamento han sido informados. "Del perfilado de Costas no sabemos nada. Con el departamento de Playas no se han puesto en contacto, ni con el técnico, ni conmigo. Y a las alturas que estamos del verano, no tiene ningún sentido intervenir", decía a la vista de que en septiembre siempre baja la afluencia de bañistas, sobre todo, en Almardà, Corinto y Malvarrosa.

Críticas

Tras lo sucedido, el concejal era crítico. "Me parece muy desafortunado por parte de la Demarcación de Costas que incumpla su compromiso de intervenir. Es algo que habían confirmado en las reuniones que hemos tenido y me parece muy poco serio", opinaba.

Desde Costas, en cualquier caso, remarcaban que el compromiso previo alcanzado con las autoridades municipales era de acometer el reperfilado "dentro del contrato de mantenimiento", pero solo "en caso de que la inspección técnica lo viera necesario"; cosa que finalmente no había ocurrido.

Suscríbete para seguir leyendo