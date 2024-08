Entre victòries, fraus i tragèdies

L’activitat futbolística d’agost va iniciar-se amb l’anunci de la impossibilitat de lliurar els premis als guanyadors de la segona categoria, l’Sporting de Sagunto i el Levante FC "por no haberlos recibido todavía. Tan pronto como los reciba, les serán entregados", es deia en el diari El Pueblo del 3 d’agost. La millor victòria del Saguntino, tal com apareixia El Debate del 20 d’agost, va ser contra l’equip Avant, en guanyar a casa per 6 gols a 0. La decepció més gran fou la derrota de l’Sporting de Sagunto contra el Deportivo Torrente a casa. Va perdre per dos gols a zero. Arbitrà Berrando. Per l’equip local van destacar: Conde, Ugarte, Ramos i sobretot el defensa Tordillo. La crònica esportiva apareixia el 26 d’agost en La Correspondencia de Valencia.

Una de les notícies estivals més curioses va ser l’estafa del jove soldador de la companyia minera Federico Cortes Ruano, nascut a Almeria, com es relatava en El Pueblo del 20 d’agost. Es dedicà a recórrer els bars del Port de Sagunt vestit de guàrdia civil, i acompanyat per unes altres persones, sense pagar consumicions. Havia sigut membre de la Benemèrita, concretament de la Comandància de Cavalleria en el quint terç. Però, recentment havia sigut expulsat. Fou detingut i ingressà en la presó del partit. Va dir que "era tanto el amor que tenía al instituto de la Guardia Civil que no pudo resistir a la tentación de ponerse el traje".

L’episodi tràgic era descrit en l’edició del periòdic El Pueblo del 22 d’agost. El xiquet de Sagunt d’11 anys, Ramón Grifón Vilar, va ofegar-se en la bassa situada en l’estació del tren per a proporcionar aigua a les màquines.

El periodista Francisco Sanz Compañ feia una literària descripció de les festivitats celebrades en el Port de Sagunt en l’edició de El Pueblo del 17 d’agost. Esmentava el camí de pols que hi havia entre Sagunt i el Port. Deia que, en arribar allí, es notava que regnava el treball i la vida. Afegia que un grapat d’aficionats a la música constituïa una banda sense uniforme que acompanya els actes festius del Port.

El més va acabar amb l’anunci de la programació de les festes d’Alfara de la Baronia realitzada pel Diario de Valencia el 29 d’agost. El 6 de setembre es baixaria la imatge de la Mare de Déu dels Afligits des de l’ermita. Posteriorment es faria una salve. El 7 de setembre es dedicaria a la festa a Sant Agustí. Es cantaria la missa de Torres acompanyada per una destacada massa coral. S’encarregara de l’oració sagrada el rector de la població Silvestre Sales. De vesprada, s’organitzarien cucanyes i jocs infantils. A la nit, es faria la processó. El 8 de setembre la festa es dedicaria a la Mare de Déu dels Afligits. En la missa s’interpretaria la partitura de Perosi "Hoc est corpus meu". L’orador sagrat seria el canonge arxiver de la Seu de València Elias Olmos. A la nit, es faria la processó pels carrers de la població. Estos estaran decorats. Acabarien les activitats el 9 de setembre amb la missa dedicada als difunts de la localitat. Tots els dies es repartirien menjar als pobres i també hi hauria serenates i focs artificials.

El còmplice d’un assassinat ocorregut a Algímia va ser detingut en el tren de Sagunt. Però, eixa i unes altres notícies, formaran part del següent "De cent en cent".