El PP pierde la mayoría absoluta en Torres Torres

Los concejales del Partido Popular de Torres Torres, José Luis León y Carlos Rivera, pasan al Grupo de los No adscritos, después de que el pleno diera cuenta este lunes de la expulsión de estos dos ediles del grupo municipal popular, tal y como ya avanzó Levante-EMV hace unas semanas, tras la decisión del grupo municipal en una «junta general» , a la que no acudieron los concejales expulsados, por lo que esta se tomó por parte del alcalde, Javier Peris y el número cuatro de la lista, Jose María Nadal, ya que el grupo está formado por cuatro ediles.

Con esta medida, el PP pierde la mayoría absoluta en el ayuntamiento y necesitará de apoyos puntuales con PSOE o NO Adscritos para sacar la gestión adelante.

El punto volvió a generar confrontación entre los ediles expulsados y el alcalde, que acabó tirando del pleno a León, mientras Rivera optó por el abandono voluntario de la sesión, al marcharse su compañero. Ante lo ocurrido, los dos ediles expulsados han asegurado a Levante-EMV que «de momento, no vamos a tomar ninguna medida al respecto de todo lo ocurrido, lo que no quita que vayamos a hacerlo más adelante», decía León, palabras que también ratificaba el número tres.

Acta de concejal

Tampoco van a renunciar a su acta de concejal, como bien adelantaron en este diario hace unos días tras conocerse el escrito por el que el grupo municipal del PP tomaba la decisión de expulsarlos. «Nosotros somos concejales electos, el pueblo nos ha votado y vamos a seguir trabajando para devolverles a los vecinos la confianza que han depositado en nosotros al darnos el voto», comentaban.

Sin embargo, pese a acatar de momento su expulsión, León se ha mostrado crítico con el partido al que venía representando, el PP. «El partido no ha intercedido en ningún momento por nosotros. Conmigo no han mantenido contacto desde diciembre. Con Carlos, lo han hecho hace dos meses, sin llegar a soluciones. Me he encontrado abandonado». Cabe recordar que ni León ni Rivera eran militantes del PP.

Este medio ha intentado contactar con el PP en varias ocasiones para abordar este asunto sin que se haya obtenido respuesta.