Una sentencia avala la teoría de Holcim sobre el perímetro de su cantera en Sagunt

Las desavenencias entre el Ayuntamiento de Sagunt y la cementera Holcim han resucitado tras un periodo de calma. Ha sido a raíz de que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana haya dado la razón de forma parcial a la empresa en la disputa que mantienen las partes sobre el perímetro de la cantera del Salt del Llop que explota la multinacional desde hace décadas en la capital del Camp de Morvedre.

Esta disputa parecía resuelta con la condena al pago de más de 9 millones de euros por parte de la entonces Lafarge, al considerar que había rebasado los límites de la concesión para la extracción de caliza. A raíz de ese procedimiento, Holcim solicitó al consistorio la modificación de varios planos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), al considerar que contenían errores en la localización exacta del perímetro de explotación minera con respecto a la que fue aceptada en su momento tanto por la Generalitat como por el consistorio.

Corrección

En verano de 2017 es cuando la multinacional pidió a la Generalitat que procediera a corregir ese fallo, solicitud que el Consell remitió al ayuntamiento. Los servicios topográficos municipales rechazaron esa pretensión mediante un informe de junio de 2018, que también sirvió de base para este mismo pronunciamiento negativo por parte de la comisión autonómica de Urbanismo.

Fábrica de Holcim en el Port de Sagunt. / Daniel Tortajada

Este dictamen de noviembre de 2019 señalaba que no concurrían las circunstancias para que la modificación reclamada fuera considerada un error material y precisaba que la fórmula adecuada para acometer esta cuestión era mediante una modificación del PGOU.

Informe topográfico

Así lo intentó Holcim, ya en septiembre de 2021, mediante un escrito al Ayuntamiento de Sagunt, que ni siquiera lo admitió a trámite y, por resolución de Alcaldía de diciembre de ese año, volvió a basarse en el informe topográfico de 2018, que avalaba la "literalidad y exactitud" de los planos en cuestión respecto a la documentación del PGOU. Defendía el gobierno municipal que atender las reclamaciones de Holcim "daría cobertura y legalizaría la infracción urbanística grave" que denunció el consistorio y ratificaron varias sentencias, con la mencionada multa a la multinacional.

En ese punto, todavía en los últimos días de 2021, la cementera recurrió a los tribunales con la doble solicitud de que se corrigiera el error material y se modificara el PGOU. La primera fue rechazada por desviación procesal, al no incluirse esta petición en el escrito remitido al ayuntamiento. Sobre la segunda, el TSJ señaló que todos los pronunciamientos anteriores se basaban en el informe topográfico, que no entraba a valorar las resoluciones y acuerdos previos dictados por la administración, lo que hace que el tribunal "no quede vinculado en la presente sentencia a las anteriores, que carecen de fuerza de cosa juzgada a los efectos que en este litigio importan".

Falta de concordancia

Es el preámbulo del TSJ para reconocer que efectivamente existe falta de concordancia entre la documentación aportada en 1981 por la cementera, por aquel entonces Asland, que fue ratificada por todas las administraciones, y el plano que se recoge en el PGOU de Sagunt, que "no contiene de forma completa la efectiva zona de explotación de la cantera". Para esta afirmación, la jueza da credibilidad al informe presentado por la empresa y ratificado en sede judicial por un geólogo.

Defiende así la sentencia que "mediante la modificación del planeamiento se logra la concordancia entre la documentación gráfica del plan y la documentación escrita, lo que, además, dota de interés general a la modificación, a lo que cabe añadir que la observancia del principio de seguridad jurídica sustenta también esa modificación". Además, esos cambios "no comportan la inclusión de una explotación minera en la ordenación en la infraestructura verde de la Comunidad Valenciana, sino, cabe reiterarlo, un ajuste entre la documentación gráfica y escrita del plan".

Planos 10, 13 y 16

Con estos argumentos, el TSJ ordena al Ayuntamiento de Sagunt que "admita y tramite la solicitud de modificación puntual del PGOU, al objeto de corregir el error advertido en los planos 10, 13 y 16 para incorporar el perímetro completo de explotación minera autorizado en su día".

Suscríbete para seguir leyendo