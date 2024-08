Torres Torres sigue sin poder pagar a sus proveedores después de un año

Torres Torres sigue sin poder pagar a los proveedores de sus fiestas patronales después de un año de su celebración. El pleno votó en contra de nuevo del reconocimiento extrajudicial de crédito, recogido en el punto número 8 del orden del día de la sesión. Un trámite que permitiría hacer frente a la deuda que la administración local tiene contraída con estas empresas, desde el pasado mes de septiembre de 2023, por los servicios prestados en los festejos.

Los votos en contra del grupo municipal socialista y de los dos ediles del PP, ya expulsados del grupo municipal, impidieron que el punto saliera hacia adelante y que la deuda siga sin resolverse, puesto que con la salida de estos dos concejales, el PP ha perdido la mayoría absoluta en Torres Torres y necesita de unos o de otros para poder gestionar.

Contratos

Desde el PSPV-PSOE, su portavoz, María Ángeles Vilar, justifica la negativa del voto de su grupo, por "responsabilidad y estricto cumplimiento de la ley. De votar que sí, estaríamos incurriendo en un posible delito de prevaricación". Vilar explicaba, como lo viene haciendo en los últimos plenos, que varios de estos contratos que se cerraron con los proveedores "eran contratos verbales, una práctica que la ley prohíbe. La contratación verbal está prohibida por el artículo 28.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y el alcalde se extralimitó en esta contratación", adelantaba. Por otro lado , añadía que "no se siguió el procedimiento administrativo reglado" para estos contratos o prestación de servicios, además de que las facturas cuentan con su pertinente reparo por parte de la secretaria interventora, a lo que se suma que carecen de consignación presupuestaria". Respecto a este punto, los socialistas insisten en que el gobierno "agotó el presupuesto de fiestas, que rondaba los 35.000 euros, lo agotó, y hasta 63.000 que se gastaron la diferencia se abonó con modificaciones de crédito de cuentas vinculadas donde había dinero, además de subvenciones; pese a todo esto, todavía quedan por abonar a proveedores cerca de 43.135 euros", a tenor de lo que recoge el informe de intervención a fecha de junio, puntualizaba.

En la misma dirección se pronunciaba el que fuera portavoz del PP, José Luis León, ahora en el grupo de los No adscritos, tras ser expulsados como avanzó Levante-EMV. León insiste en que "no vamos a ser copartícipes en el pago de unas obligaciones indebidamente adquiridas al concurrir en supuestos que recoge el tribunal de cuentas. Son contratos menores que no han seguido la tramitación exigida". Por otro lado, el edil recuerda que la ley de Contratos del sector público, prohíbe expresamente la contratación verbal, hecho en el que ha incurrido el alcalde en todas las facturas pendientes de pago".

Discursos partidistas

Por su parte, el alcalde, Javier Peris ha lamentado la decisión de los socialistas y de los dos concejales del grupo de NO adscritos y afirma en un comunicado que "es nuestra responsabilidad pagar las facturas de lo que debemos a nuestros vecinos por unas fiestas que todos disfrutamos, incluso los concejales socialistas y los del grupo de No adscritos. Es una lástima que se nieguen a pagarles y voten en contra. Este año las fiestas están aseguradas, pero lo que no es de recibo que sigan negando la mayor y no quieran cerrar el asunto de las facturas del año pasado cuando los vecinos piden, como se ha visto en el Pleno, que eviten discursos partidistas y voten para que se pague a esos vecinos después de un año."

Según el comunicado que realiza el Partido popular, "el alcalde ha intentado por todos los medios llegar a un consenso, pero a pesar de la gran afluencia de vecinos que querían ver este asunto finalizado tras un año, todos se han marchado sin haber podido ver resuelto el problema y, por tanto, sin previsión de poder ver sus facturas pagadas, respondiendo simplemente a intereses partidistas", recogían en el texto.

Cierto es que Peris ha puesto encima de la mesa la necesidad de que estos proveedores, algunos vecinos del pueblo, cobren por el trabajo realizado y además, ha reconocido que se equivocó en la gestión en aras de hacer unas buenas fiestas, como ha verbalizado en alguna sesión; sin embargo, ninguno de estos argumentos ha sido suficiente para conseguir los votos y el apoyo necesario para que la modificación de crédito salga adelante.

Precisamente, este retraso en el pago, le ha acarreado un requerimiento por parte del Ministerio de Hacienda al ayuntamiento, ya que Torres Torres incumple el periodo medio de pago a proveedores que recoge la ley y que se estima en 30 días, mientras que esta administración local ejerce el pago cada 35 días, según el último informe del propio ministerio.