La oposición reivindica mayor eficacia en la gestión de Sagunt

Los cuatro grupos que conforman la oposición municipal en Sagunt reivindican una mayor eficacia y transparencia en la gestión municipal así como la necesidad de servicios públicos de calidad. Al repasar 2024, PP, Iniciativa Porteña, Compromís y Vox afean al gobierno local de PSPV-PSOE y EU-Podem la falta de avances, la pérdida de fondos europeos, el bloqueo de algunos proyectos y la lentitud de los que dependen de otras administraciones. No obstante, cada uno de ellos ofrece una visión muy particular y solo el portavoz del PP, Ximo Catalán, tiende puentes al incidir en la necesidad de "remar en una misma dirección y dejar las diferencias a un lado" en cuestiones "claves" para la ciudad.

XIMO CATALÁN (PP):

-¿Qué balance hace de 2024 en Sagunt?

-Nuestra ciudad está experimentando cambios, algunos de ellos grandes y con proyección de futuro tanto para el conjunto del territorio comarcal como a nivel local, para nuestra ciudadanía. Pero todo esto, contrasta con la falta de preparación y proyección del actual equipo de gobierno y no es algo de ahora, todo viene de tiempo atrás y ya no les vale la inexperiencia como excusa. Hablamos de falta proyección y preparación cuando no vemos mejoras en los servicios básicos de nuestro municipio y, por tanto, desde el grupo popular nos seguimos preguntando si se han dado cuenta de que los problemas reales que ya sufren nuestros vecinos y vecinas en su día a día, se verán incrementados si no somos más eficientes y eficaces en la gestión municipal a todos los niveles, algo que a día de hoy, ciudadanía y oposición aseguramos que brilla por su ausencia.

Ximo Catalán, portavoz del PP en Sagunt. / Daniel Tortajada

-¿Ha visto muchos avances de otras administraciones?

-Respecto al resto de administraciones, autonómica y nacional, la clave es encontrarse en el mismo camino, aquel que mejore la vida de nuestra ciudadanía, da lo mismo el color político. Todos debemos remar en una misma dirección y dejar las diferencias a un lado, apostando todos por un mejor transporte público, mejores y más infraestructuras educativas, la protección del litoral y la construcción de vivienda social asequible. Son puntos clave que no tienen debate político alguno.

-¿Está viendo mayor dinamismo a nivel económico en la ciudad u otros efectos ligados a la llegada de la gigafactoría?

-Es evidente que las grandes inversiones atraen a otros inversores y por eso estamos de enhorabuena. Ahora hay que seguir trabajando para que en unos años todo sea una realidad y sobre todo, que podamos ofrecer al ciudadano de a pie el estado de bienestar que merece y que esté a la altura de una gran ciudad como la nuestra, en calidad y cantidad de servicios públicos en colaboración con el tejido empresarial privado. Esto último es esencial para nuestro crecimiento, la colaboración público-privada a todos los niveles forma parte del progreso y marcará nuestro futuro como ciudad.

-¿Qué principales retos cree que encara la ciudad en 2025 y dónde cree que se necesita mayor apoyo de otras administraciones?

-Insisto, el reto más grande e inmediato es ofrecer a los vecinos y vecinas unos servicios públicos de calidad. Hablamos de algo esencial como es el mantenimiento en general de la ciudad, la limpieza, la sensación general es que la ciudad sigue sucia; evitar la subida abusiva de los impuestos, ésto si es un gran reto, pero para la ciudadanía, puesto que pasarán a pagar la tasa de basura de 50 euros al doble, 110 euros con un gobierno socialista. El reto sin duda es que vecinos y vecinas sientan que estamos trabajando por y para ellos. Por eso desde el PP seguimos nuestra labor de fiscalizar al equipo de gobierno para que se ponga las pilas y defienda nuestras playas, realice pequeñas y grandes inversiones que tengan un efecto positivo y real sobre el día a día de la ciudadanía, que defienda tanto el tejido empresarial, industrial como el sector agrícola que tanto está sufriendo y que, poco a poco, ve más mermardos sus derechos y oportunidades. Para todo esto y mucho más, encontrarán al Partido Popular en el camino de este nuevo año. Seguimos entregados a nuestra ciudad, feliz año 2025.

MANUEL GONZÁLEZ (IP)

- ¿Qué balance hace de 2024 en Sagunt?

-En lo que se refiere a la gestión municipal, me parece un auténtico desastre con pérdida de millones de euros de fondos europeos y con las inversiones previstas que se han quedado en el camino ante la falta de presencia del equipo de gobierno en sus respectivas delegaciones.

Manuel González, portavoz de IP en Sagunt. / Daniel Tortajada

-¿Ha visto muchos avances a nivel municipal y de otras administraciones?

-¿Avances? Más bien vamos hacia atrás… menos fiesta y más trabajar… Destacar del 2024 la inauguración del Pantalán terrestre y la licitación del CEAM, cuestiones ambas que están por terminar. Es evidente la actividad en Parc Sagunt II, pues es un proyecto de enormes dimensiones. No obstante, tengo mis dudas sobre las fechas de inicio de actividad en la gigafactoria que nos están vendiendo. Veo mayor dinamismo en el incremento de eventos sociales y fiestas de todo tipo, que ahí sí, suelen estar los gobernantes amantes ellos de salir en la foto.

-¿Qué principales retos cree que encara la ciudad en 2025 y dónde cree que se necesita mayor apoyo de otras administraciones?

-Francamente creo que el reto principal es conseguir que el Alcalde y su gobierno trabajen en el cometido para el que fueron elegidos. Gestionar no es ir de foto o en foto o dar los premios del campeonato de guiñote, hay que estar y marcar directrices. Por otro lado, hay asuntos muy importantes como la mejora del transporte público, la segunda fase del Pantalán que habrá que pelear para que la ejecuten, la segunda fase de remodelación de la Gerencia y desde luego el CEAM que nos han vendido la licitación, pero que dudo mucho que pongan la primera piedra antes de la campaña electoral de 2027.

ALEJANDRO VILA (VOX)

Alejandro Vila (Vox). / Daniel Tortajada

- ¿Qué balance hace de 2024 en Sagunt?

-El balance político del equipo de gobierno en el 2024 sigue siendo como otros años, pésimo. PSOE y EU siguen demostrando su falta de compromiso con los ciudadanos al presentar presupuestos ficticios que no reflejan las verdaderas necesidades del municipio. Además, la ampliación de contratos a dedo evidencia una gestión opaca y poco ética, priorizando intereses particulares sobre el bienestar colectivo.

-¿Ha visto muchos avances a nivel municipal y de otras administraciones?

-El estado de abandono del municipio por parte del equipo de gobierno es cada vez más evidente. Seguimos teniendo calles llenas de socavones, mientras la falta de seguridad y limpieza se convierte en una lacra constante que degrada la calidad de vida. Las instalaciones deportivas se encuentran en un estado lamentable, y ciertos núcleos de población permanecen olvidados, sin recibir los servicios básicos que merecen. El Malecón sigue vacío, siendo un símbolo del desinterés por dinamizar la ciudad, mientras enfrentamos una desaladora que implica indemnizaciones millonarias. Es inaceptable que, frente a retos tan urgentes, el gobierno municipal siga mostrando una gestión ineficaz y alejada de las necesidades reales de los ciudadanos que no son ni los carriles bicis, ni las Zonas de bajas emisiones, ni las cabalgatas LGTBI…

Respecto a otras administraciones, ni la central ni la autonómica están adoptando medidas para paliar la preocupante regresión de nuestro litoral. A ello se suma la manifiesta falta de previsión en la ampliación de infraestructuras sanitarias y educativas, actualmente saturadas y con un colapso previsible a corto plazo debido al incremento demográfico que generará la gigafactoría.

-¿Está viendo mayor dinamismo a nivel económico en la ciudad u otros efectos ligados a la llegada de la gigafactoría?

-Entendemos que sí. No obstante, dicha información debe ser solicitada al equipo de gobierno, ya que, en numerosas ocasiones, la oposición accede a los datos a través de la prensa. La gestión es opaca y fraudulenta. En reiteradas ocasiones el equipo de gobierno se intenta poner medallas que no le corresponden, como fue el caso de la implantación de la gigafactoría en nuestro término municipal, donde el PSOE municipal no tuvo nada que ver.

-¿Qué principales retos cree que encara la ciudad en 2025 y dónde cree que se necesita mayor apoyo de otras administraciones?

-Los principales desafíos persisten debido a la inacción del equipo de gobierno. Urge abordar la problemática del Malecón y la Desaladora. Es necesario exigir la protección de nuestro litoral y el incremento de centros de salud y educativos, así como la ampliación del hospital. Además, se requiere aumentar el número de efectivos policiales y dotarlos de una central adecuada, ya que las actuales oposiciones solo cubren jubilaciones y pases a segunda actividad. Ante el previsible crecimiento demográfico, la falta de planificación generará consecuencias negativas para los ciudadanos debido a la deficiente gestión administrativa tanto municipal, autonómica y nacional.

PEPE GIL (COMPROMÍS)

- ¿Qué balance hace de 2024 en Sagunt? ¿Ha visto muchos avances a nivel municipal y de otras administraciones?

-Muy pocos avances hemos visto este 2024 respecto de las principales necesidades que tiene la ciudad. Temas de limpieza, de eficiencia de la empresa municipal SAG, cuestiones relativas a la accesibilidad en calles y plazas, y proyectos que se han quedado a medias o directamente sin iniciar, como el centro polivalente San Cristóbal, la EPA en Sagunto, el Casino de la Gerencia o la rehabilitación de las playas de Almardà, Corinto y Malvarrosa.

Por nuestra parte, destacamos el nulo interés de este equipo de gobierno en el medio ambiente y el patrimonio histórico a los que no destina ningún euro efectivo.

Pepe Gil (Compromís). / Daniel Tortajada

Respeto otros administraciones, vemos que no están haciéndose las cosas al ritmo que toca. La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) lleva un retraso de años en la apertura del puerto a la ciudadanía, además de tener el pantalán marítimo caído en el olvido, una infraestructura sin uso ni posibilidad de rehabilitación. La remodelación del centro de FP Eduardo Merello, debido al expediente de lesividad emitido por la Conselleria de Educación, continúa paralizado, mientras vemos cómo va adelante con una inyección millonaria el centro asociado a la Gigafactoría. Y en el mundo sanitario continúan aumentando las listas de espera y se ha recortado el servicio 24 horas de Urgencias de los centros de salud.

-¿Está viendo mayor dinamismo a nivel económico en la ciudad u otros efectos ligados a la llegada de la gigafactoría?

-Es cierto que hay mayor dinamismo pero no por la llegada de la Gigafactoría, más bien por cosas que ya habían empezado antes y que estaban poniéndose en marcha. Algunas de las empresas que están vendiendo ahora como que están abriéndose y que es fruto de ellos son cosas que se pusieron en marcha en la legislatura 2015-19 y también en la siguiente. Estamos hablando de empresas que no dependían de la gigafactoría y estaban asociadas a Parc Sagunt I.

Está habiendo ya problemas en tema de vivienda y una carencia de servicios públicos por el incremento de población, y no vemos que ninguna administración esté ayudando.

-¿Qué principales retos cree que encara la ciudad en 2025 y dónde cree que se necesita mayor apoyo de otras administraciones?

- Los principales retos para la administración local será tener una economía saneada, que pensamos no será así y, por lo tanto, algunas inversiones necesarias van a continuar sin hacerse. Respecto el uso de nuestra lengua, incluso por la propia administración, es anecdótica porque no se preocupan nada por nuestra cultura, solo por la parte del folclore y nada para el uso diario por parte de la población.

