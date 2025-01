El Camp de Morvedre: una crida a l'acció

Com a Secretari comarcal de Compromís al Camp de Morvedre, em sent obligat a alçar la veu davant les greus mancances que estem patint en la nostra comarca. Les recents retallades i paralitzacions en el sector educatiu i les infraestructures són un clar exemple de la desatenció que estem patint per part de la Generalitat i l’Estat.

En primer lloc, la retallada de 12 unitats educatives al Camp de Morvedre és una notícia devastadora per a les nostres famílies i el futur dels nostres joves. Aquesta decisió no només afecta la qualitat de l'educació, sinó que també posa en perill la igualtat d'oportunitats per als nostres estudiants. És imprescindible que es revertisca aquesta retallada i es garantisca una educació de qualitat per a tots els nostres fills i filles.

A més, la paralització de les millores previstes en el Pla Edificant del govern del Botànic és un altre cop dur per a la nostra comarca. Aquestes millores eren essencials per a la modernització i adequació de les nostres infraestructures educatives. Ara, ens enfrontem a un retard de 2 a 5 anys, una situació inacceptable que demostra la falta de compromís amb el nostre territori.

En l'àmbit del transport, la situació no és millor. La manca de connexions eficients entre els nostres municipis i amb València està afectant greument la mobilitat dels nostres ciutadans i ciutadanes. És urgent millorar el servei de transport públic per garantir que tots els habitants del Camp de Morvedre puguen desplaçar-se de manera còmoda i sostenible.

Un exemple positiu en aquest sentit és la iniciativa del taxi solidari a Estivella, que demostra que amb voluntat política es poden trobar solucions innovadores i solidàries per als problemes de mobilitat. Aquesta iniciativa hauria de ser un model a seguir per altres municipis de la comarca.

Pel que fa al patrimoni, el desinterés del govern de Mazón és evident. El nostre patrimoni cultural i històric és un tresor que hem de protegir i promocionar. La manca d'inversió i atenció en aquest àmbit és una pèrdua irreparable per a la nostra identitat i per al potencial turístic de la comarca.

Per tot això, des de Compromís apostem fermament per la creació de la Mancomunitat del Camp de Morvedre. Aquest òrgan supramunicipal ens permetria gestionar de manera més eficient i coordinada les competències en matèria de transport, gestió del metro cúbic i promoció turística, entre altres.

La creació de la Mancomunitat no només impulsaria el desenvolupament econòmic i social de la comarca, sinó que també ens donaria una veu més forta i unida davant les administracions superiors. És hora de treballar junts per un Camp de Morvedre més fort, cohesionat i amb futur.

La situació actual al Camp de Morvedre és preocupant, però no ens resignem. Des de Compromís continuarem lluitant per revertir les retallades educatives, impulsar les infraestructures necessàries, millorar el transport públic i protegir el nostre patrimoni. La creació de la Mancomunitat és una oportunitat que no podem deixar escapar per garantir un futur millor per a tots els nostres ciutadans i ciutadanes.

És el moment d'actuar, de sumar esforços i de demostrar que el Camp de Morvedre té un potencial immens que només necessita ser reconegut i valorat. Juntes, podem aconseguir-ho.