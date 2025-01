Sagunt une el Horno Alto a un referente del sindicalismo

La antigua sirena de los Altos Hornos de Sagunt volvió a resonar ayer por la tarde. Fue el emotivo final del acto organizado por la Fundación del Patrimonio Industrial y Memoria Obrera del Port de Sagunt para reconocer al histórico sindicalista Ángel Olmos, un veterano de CC OO que ya logró la Medalla de Plata de la Ciutat de Sagunt en 2021.

El pabellón de recepción de visitantes construido junto al Horno Alto se llenó de autoridades, familiares, amigos y compañeros del sindicato para asistir a esa jornada especial en la que el lugar pasaba a llevar su nombre de forma oficial, como había propuesto CC OO.

La gerente de la Fundación, Sonia Garcés, abrió el acto al presentar un pequeño vídeo dedicado a él y recordar sus colaboraciones con la entidad, especialmente, en el proyecto emprendido en 2019 con el Casal Jove sobre la 'Factory Town' que recogió su testimonio, "hablando de sus vivencias, de cómo él ha vivido en esta ciudad factoría, pero también de los movimientos sociales. De cómo era luchar contra el franquismo y de la parte más colectiva de los años 90, con el movimiento 'Gerencia Pública ya'.

El nieto menor de Olmos tomó la palabra en nombre de una extensa familia que llenó el lugar.Carlos Baños Olmos le definió como un "buen hombre", "una persona tolerante, humilde, sencilla y decente donde los haya, siempre con una sonrisa en la cara, siempre dispuesto a ayudar". "No era una persona de grandes lujos ni de gastos innecesarios, sino de momentos, esos que le gustaba pasar con su familia y sus camaradas". En este punto, reconoció que Ángel «siempre estuvo dos grandes amores: Su familia y Comisiones Obreras». "Yo creo que no se entendería esta organización sin mi abuelo, entre otras personas. En los difíciles años de la dictadura franquista participó en la creación de Comisiones y lo usó para mejorar las condiciones laborales y de vida de los trabajadores. Asimismo también batalló con todas sus fuerzas para recuperar todos los derechos y libertades que se nos habían arrebatado", dijo.

También agradeció el reconocimiento, tanto a CC OO que lo propuso como a los miembros de la Fundación que lo apoyaron por unanimidad. "El Horno Alto es el principal vestigio del patrimonio industrial de nuestro pueblo. Representa la memoria obrera y del trabajo, la conciencia y solidaridad en clase y la lucha obrera para mejorar las condiciones de trabajo y de vida. Pero también de la libertad y de la democracia. Creo que se acerca mucho a lo que mi abuelo representaba y ha representado para mí; así que me parece una manera muy acertada de honrar su memoria", apuntó para luego apostillar: "Conociendo a mi abuelo Ángel, estoy convencido que haría sensible este reconocimiento a las Comisiones Obreras en particular y a todo el movimiento obrero y sindical en general cuya participación en la lucha por las libertades y la democracia fue determinante para echar abajo de dictador franquista en nuestro país".

"Leyenda viva"

El edil de Memoria Democrática y miembro del mismo partido donde militaba Olmos, Roberto Rovira, recordó la huella dejada por el sindicalista. "Cuando lo conocí hace casi 20 años, ya era una leyenda viva de este pueblo. Había estado en las CC OO clandestinas, en la fundación de CC OO, en el PCE, en Altos Hornos, en el sindicato vertical hasta la llegada de la Democracia, por EU. Ha estado en infinidad de colectivos sociales. Sobre todo en la defensa de la Gerencia y de la recuperación del patrimonio industrial... El no necesitaba estar donde estaba y luchó hasta el final", afirmó. "Para mí ha sido un orgullo conocerlo. Hablar del Puerto de Sagunto es hablar del movimiento obrero y hablar del movimiento obrero es hablar de Ángel Olmos y de otros muchos compañeros y compañeras que ya no están", agregó, deseando que "su memoria sea un ejemplo de lo que es este pueblo".

Ángel Olmos. / Levante-EMV

El alcalde y presidente de la Fundación, Darío Moreno, admitió haberlo conocido también cuando Ángel ya era un veterano en muchas lides, pero continuaba implicándose en la vida socio-política de la ciudad. Fue una de esas personas que, según reconoció, le dieron "esa perspectiva histórica del sacrificio que se ha tenido que hacer en este pueblo para disfrutar de las libertades que estamos disfrutando" . "Por eso, estoy tremendamente agradecido a nivel personal a Ángel que, además, siempre tuvo para mí una palabra amable y una sonrisa, que siempre es de agradecer", decía.

Un referente

Ya como alcalde, destacó el nuevo reconocimiento a una persona "cuya obra trasciende lo que es él" y a quien consideró "un referente con mayúsculas". "Hoy en día estamos escasos de referentes con mayúsculas, hacemos ídolos a cualquier persona, independientemente del esfuerzo y del trabajo y del impacto positivo que quiera tener realmente. Ángel es un recordatorio de las personas a las que realmente debemos darle importancia en nuestra sociedad, aquellas que están dispuestas a sacrificarlo todo, no solo por sí mismos sino por la gente que le rodea, por la sociedad", dijo esperando que su legado permanezca.