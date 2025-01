La llibertat d’escollir el valencià

La llibertat és un concepte molt sobat per la dreta i l’extrema dreta. Amaguen darrere d’aquestes nou lletres polítiques que retallen drets i acoten llibertats. Ací, a la nostra terra, ho estem veient amb la mal anomenada Llei de Llibertat Educativa.

Aquesta norma obliga als pares i mares escollir la llengua vehicular en què volen que els seus fills i filles estudien. Si es tria el castellà, el valencià queda reduït a una única assignatura, mentre que si es tria el valencià, aquest representa aproximadament el 60% de les assignatures, una proporció inferior a l’actual model educatiu. A més, elimina l’obligatorietat d’estudiar en valencià en les zones castellanoparlants i regala títols oficials de competències en valencià al final de cada etapa educativa.

Tot un entramat de mesures destinades a arraconar la nostra llengua en l’àmbit educatiu i a desincentivar el seu estudi, ús i aprenentatge. Un model que està rebent una forta oposició per part de la comunitat educativa i que compta amb moltes deficiències.

La principal és que falla estrepitosament en el seu principal objectiu, ja que no garanteix plaça en l’opció triada per les famílies. Si vols que el teu fill o filla estudie en valencià, però no existeix eixa opció al centre, la llengua base d’ensenyament serà el castellà. En aquest cas, pareix que la sacrosanta llibertat de pares i mares ja no importa.

Per altra banda, aquest model lingüístic no actua sobre les carències per garantir la igualtat d’aprenentatge i domini de les dues llengües oficials en acabar l’educació bàsica (cosa que atempta contra la Llei d’ús i ensenyament del valencià). De fet, t’anima a tot el contrari: hi ha una cosa que no saps o que no se’t dona molt bé? No passa res. No l’estudies. I s’ha acabat el problema. Em pregunte per què no fan el mateix amb l’anglés. Tal vegada, en la seua visió del món, aquesta llengua és més important que la nostra.

El que està clar és que si nosaltres, els valencians i les valencianes, no aprenem i ensenyem el valencià, si no el parlem i l’estimem, no ho farà ningú. I això ens portarà irremeiablement a perdre un element central de la nostra cultura i identitat. Amb aquest model educatiu, l’herència col·lectiva del nostre poble està condemnada a desaparéixer.

Aprendre a estimar la llengua

La meua llengua materna és el castellà i rara era l’ocasió en la qual parlava valencià quan era menut, però el meu pas per la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Sagunt, el contacte amb els centres i la comunitat educativa, m’ha portat a apropar-me a una llengua que no sentia com a pròpia. Ara la parle, fins i tot en els Plens. També he aprés a estimar-la, a sentir-la meua. No entenc què té açò de roín, ni per què el Govern del senyor Mazón vol impedir que els nostres xiquets i xiquetes puguen fer el mateix.

El procediment per a fer la consulta a pares i mares per a triar la llengua base aplicable a partir del curs acadèmic 2025- 2026 continua. La setmana passada acabava el termini per a fer al·legacions en consulta pública. Malgrat les demandes de paralització de la comunitat educativa, sé que continuaran endavant. Per eixe motiu, no li demanaré al conseller Rovira que reflexione. No serviria de res. Però sí que vull adreçar-me a pares i mares i a les famílies. Quan aplegue el moment, recordeu que teniu la llibertat d’escollir el valencià. Una llibertat que trobarà pel camí molts obstacles, però que és nostra i que no ens la poden llevar. Tampoc als nostres xiquets i xiquetes.