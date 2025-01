La desaparecida “Sociedad Unión Musical saguntina”

A finales del siglo XIX se produjo en Sagunt o un hecho que, removió el mundo de las bandas de música de la ciudad, que eran la Banda Lira Saguntina y la Banda el Arte, habitualmente enfrentadas no solo por motivos musicales, además por motivos políticos.

En 1890 Antonio Palanca Masiá, con 20 años, reorganizó la “Banda Lira Saguntina”, como director y también como administrador, de manera altruista, el gestionaba los actos donde y como tenían que actuar.

Los años1891, 1894 y 1896, Antonio Palanca Masiá dirige la Banda “Lira Saguntina,” en el Certamen de Valencia.

En diciembre de 1896 la Banda Lira Saguntina, con la firma de 19 de sus miembros, incluido Antonio Palanca, solicitó al Ayuntamiento la formación de una Banda de Música Municipal. Solicitud que no obtuvo respuesta por parte del Ayuntamiento saguntino.

En abril de 1897 con la firma de 10 miembros, incluido Antonio Palanca, la Banda Lira Saguntina solicita al Ayuntamiento, la firma de un convenio con el Ayuntamiento, para todos los actos que durante un año requiera el Ayuntamiento, por la contraprestación de 2.000 Pts. anuales. El 30 de junio de 1897 después de mucha negociación, se firma el convenio por 1.750 pts. anuales, pero con unas condiciones muy abusivas, solo hay que ver en que consistían, actuar en:

“Fiesta del Corpus y Procesión”, “Santos Patronos y Cuatro serenatas”, “Jubileo agua de rosas”, “Dos dianas y pasacalle”, “Seis días de toros”, “Manifestación Cívica”, “Comulgar de impedidos”, “Diez serenatas en la Glorieta en los domingos de verano”, “La Banda no podrá componerse, de menos de treinta músicos”, “Cuatro serenatas en la Glorieta” “Acompañamiento a personalidades que visiten la ciudad, y acompañamiento y serenatas si pernoctasen en ésta”, “algunas personas que considere al Ayuntamiento, que deban recibirlas con música”, “lo mismo que acompañar hasta la salida de la población, a los Concejales que fallecieran en ejercicio de su cargo”, “además el alumbrado será por cuenta de la Banda”, “y si no pudiera actuar algún día, proporcionar una banda de igual número de músicos. Y si faltaba algo, se “sancionará al director, con multa de 5 a 25 pesetas. si se incumplen alguna de esas condiciones”.

Año 1902, ante este panorama, Antonio Palanca Masiá, muy decepcionado por el trato recibido por el Ayuntamiento, aceptó la invitación para dirigir la Banda de la “Sociedad Artística Musical de Alginet”, dejando la Lira Saguntina huérfana de dirección.

En julio de 1908 Baldomero Cantos Escrivá, con los músicos que fueron de la Lira Saguntina, acude al Certamen de Valencia con el nombre de “Unión Musical de Saguntina”.

El 18 de octubre de 1908, se crea la “Sociedad Unión Musical Saguntina”.

El 23 de octubre de 1909, en el semanario “Faro de Sagunto,” su director José Aznar Pellicer publica una carta dirigida a Antonio Palanca Masía, a punto de regresar a Sagunto, reprochando el antagonismo de los directores de la Unión Musical y el Arte, perjudicando el arte musical saguntino, sus directores Cantos (que ya no dirigía la “Unión Musical”), y Antonino, se odian y contagian a sus músicos. A Palanca le hace las preguntas: ¿Cuál es la intención Sr. Palanca, al abandonar la Banda de Alginet para venir a ésta?, ¿Se encargará usted de la Unión Musical? ¿Qué conducta piensa usted seguir? La repuesta de Palanca no se hizo esperar, siete días después, contestó diciendo que no había regresado antes, para que no dijeran que iba a aprovechar la lucha existente, entre las dos bandas para hacer una tercera. Pensaba crear una nueva Banda, con músicos saguntinos, bien de Cantos, bien de Antonino, para formar una Banda orgullo de la ciudad, incluso de la región. El músico que quiera puede venir a mí, y formar parte de la antigua Lira Saguntina que me propongo resucitar.

Pocos días después se consuma el regreso de Palanca a Sagunto a la Banda “Unión Musical Saguntina,” y le cambia el nombre por el de Sociedad “Unión Musical Lira Saguntina” con la que participa en el Certamen de Valencia en 1910 y 1914. Pocos meses después, se cambió el nombre, por el definitivo de “Sociedad Musical Lira Saguntina”.