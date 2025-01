Torres Torres pone fin a casi dos años con unos pagos bloqueados

El Ayuntamiento de Torres Torres desbloquea, después de casi año y medio, el pago a los proveedores de las fiestas patronales del verano de 2023. Un asunto polémico, que se lleva pleno tras pleno y que no consigue aprobarse, dados los reparos que presentan estas facturas por parte de intervención, al "no contar estos gastos con consignación presupuestaria ni a ajustarse a ley de contratos", ya que muchos de estos acuerdos para la prestación de servicios se hicieron de manera verbal, tal y como han advertido en diversas sesiones tanto los socialistas como los exconcejales del PP, ahora en el grupo de no adscritos.

Después de meses de intentos, Torres Torres podrá pagar a las empresas y entidades que prestaron sus servicios en los festejos, una cantidad que roza los 40.000 euros. Y lo hace gracias a la abstención del Partido Socialista, después de meses votando "no", por temor a incurrir en un posible delito, tal y como han venido explicando sesión tras sesión. Sin embargo, pese a este cambio de criterio, para desbloquear el asunto ha sido necesario el voto de calidad del alcalde, ya que hubo tres abstenciones, dos noes (Grupo de no adscritos) y dos síes (PP).

Según la portavoz socialista, MªÁngeles Vilar, "no podíamos perjudicar más a terceras personas, que tienen todo el derecho a cobrar, detrás de las cuales existen familias". "Hasta ahora, no teníamos toda la documentación que nos diera garantías de poder hacerlos, ahora ya las tenemos y de ahí nuestra abstención, ya que no dejamos de reconocer que las contrataciones se hicieron de manera verbal, una práctica que no recoge la ley de contratos del sector público", añadía.

Errores

Por su parte, el presidente de la corporación municipal, Javier Peris, ha reconocido que "el procedimiento no está bien hecho, pero lo hice por el pueblo, porque tuviera unas fiestas como merecía". El alcalde también lamenta el error, pero insiste en la obligación que tiene el ayuntamiento de pagar a sus proveedores. Una demora en este pago que le ha generado a la administración local varios toques de atención por parte del ministerio de Hacienda al superar el pago medio a proveedores, que es de 30 día, mientras que en Torres Torres ascendía a 42, debido a este impago.

Finalmente, la corporación municipal ha aprobado este reconocimiento extrajudicial de crédito y los 40.000 euros de deuda a proveedores se pagarán del remanente de tesorería, tal y como explicaron en el pleno.

