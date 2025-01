La oposición de Albalat dels Tarongers cierra la puerta a una moción de censura

La decisión de la portavoz de la Asociación de electores urbanizaciones Albalat dels Tarongers (AEVA), Yolanda Marín, de mantenerse en la oposición hasta lo que queda de legislatura despeja la posibilidad de una moción de censura.

"No es nuestra intención entrar en el gobierno. Desde la oposición trabajaremos para mejorar las urbanizaciones", adelantaba a este diario. Una posición que dista a la de hace unas semanas cuando aseguraba en este mismo diario dejar la puerta abierta a un pacto de gobierno si se cumplía el que el PP selló al principio de legislatura con su agrupación y que recogía actuaciones en la carretera de Segart que no se han producido. Ahora parece que el No al pacto toma más protagonismo, lo que sigue manteniendo al gobierno del PP y Vox en minoría, tras la salida de Gisela Sáez (no adscritos), la que fuera teniente de alcalde.

Su decisión de permanecer en la oposición hace inviable la moción de censura, ya que su voto sería necesario junto al del PSOE y el de la concejala del grupo de no adscritos para hacerla efectiva, pero por ahora, las tres partes han declinado dar el paso.

Crítica a la gestión

Aunque desde el PSOE también expresan que no están en eso ahora, dejan claro que "si la situación fuera insostenible, cualquier oposición responsable lo pondría sobre la mesa". Los socialistas lamentan la "mala gestión" y la falta de iniciativa y animan a PP y VOX a que "se pongan a trabajar y a gobernar, pero sobre todo a gobernar para todos", recordando que no han sido invitados a algunos actos promovidos por el equipo de gobierno.

"Han de ser consecuentes con la responsabilidad de gobierno que han decidido asumir. Creemos que aún están a tiempo", explicaba la portavoz y exalcaldesa, Maite Pérez.

Por su parte Sáez, quien rompió con el gobierno por diferencias con sus socios en materia de gestión, "no me gustaba como se estaban haciendo las cosas", aseguraba a Levante-EMV que "no está contemplada".

