Pasotismo ciudadano en Sagunto

Dos noticias publicadas recientemente en este mismo periódico han llamado mi atención, aunque tengo la sensación de que pasaron desapercibidas para la mayoría de la ciudadanía de nuestro municipio, lo que es un síntoma preocupante.

Que el Col·lectiu pel Patrimoni Saguntí se disuelva, después de más de 20 años de andadura, es una pésima noticia. Que no haya relevo con personas decididas a continuar con la labor de concienciación ciudadana y de reivindicación ante las administraciones públicas, sobre nuestro rico patrimonio cultural e histórico, refleja muy bien la sociedad en la que vivimos, donde la apatía, indiferencia, falta de compromiso y de valores cívicos, está asentándose de forma peligrosa, cada día más. No obstante, espero que dicha disolución no sea definitiva y, de nuevo, volvamos a verlo funcionando y activo.

Integrantes del Col·lectiu pel Patrimoni, en un acto. / Levante-EMV

La participación ciudadana, que va mucho más allá de votar en las elecciones, hace que nuestras ciudades sean mejores y sirve de termómetro social para medir nuestra salud democrática. Lamentablemente, es más cómodo dejar que otras personas hagan el trabajo, nos lo den todo hecho y, de esa forma, no pringarnos, no arrimar el hombro. Ahora bien, quejarse, lamentarse y criticar a quienes lo hacen, lo sabemos hacer muy bien. «Es porque les gusta o algo se llevarán», suele decirse a las personas que participan o hemos participado en actividades de carácter colectivo. Que nadie se equivoque, lo que la ciudadanía no haga, lo harán otros desde otras instancias y en contra de nuestros intereses. Finalmente quiero reconocer la importante e innegable labor del Col·lectiu y fundamentalmente de dos amigas que, por su compromiso y dedicación, siempre han sido incansables defensoras de nuestro Patrimonio: Concha Cardo y Celia Paniagua.

Por otro lado, quiero referirme a la aparición de pintadas fascistas en la sede de Compromís, en el núcleo de Sagunto. Es un hecho muy peligroso que no debería despacharse únicamente con la denuncia a la policía o incluso al juzgado, que, por supuesto hay que hacer, sino, con una contundente respuesta de condena y repulsa a nivel institucional y ciudadana. Vaya por delante mi apoyo y solidaridad, en este asunto, con la militancia de Compromís. No es un una cuestión baladí. No son simples pintadas de cuatro gamberros, como en situaciones similares pretenden hacernos creer voces interesadas de la derecha política, mediática o judicial. Son comportamientos fascistas. Y son peligrosos porque significa que los fascistas continúan avanzando y, hagan lo que hagan, parece que no pasa nada, se sienten con total impunidad, por eso se envalentonan más.

Pintadas en la sede de Compromís. / Levante-EMV

Lo hemos visto, con simbología fascista y loas al dictador Franco, en manifestaciones, pintadas y asedios a sedes de partidos políticos democráticos. Y no pasa nada, porque además de partidos políticos que los apoyan, halagan la dictadura franquista y/o no la condenan, también tienen el soporte de sectores económicos poderosos, así como de medios de comunicación, de la policía y de la judicatura. En ese sentido, las personas demócratas debemos decirles alto y claro que no nos van a acobardar.

Vamos a seguir denunciando el peligro que representa el acceso de la ultra derecha a esferas o posiciones de poder político. Por eso no podemos ni debemos dar ningún paso atrás o mirar hacia otra parte como si no fuera con nosotros/as. Hay que hacerles frente con todos los medios democráticos que tenemos a nuestro alcance. En un municipio trabajador, plural, tolerante, integrador y solidario, como Sagunt, no tiene cabida el odio ni la intolerancia, representada con esos comportamientos fascistas.