Reclaman en Sagunt el anterior modelo de urgencias sanitarias 24 horas

Representantes de Compromís se han reunido con la gerencia del área de Salud de Sagunt con el objetivo de buscar soluciones a los cambios que se han implantado en el servicio de urgencias 24 horas de los centros de salud, un asunto por el que ya protestaron, tal y como publicó Levante-EMV.

El partido ha abordado los distintos temas que afectan al ámbito sanitario de la capital de Morvedre, pero principalmente, la sustitución de estos servicios de urgencias 24 horas por Puntos de Atención Continuada. El portavoz municipal de Compromís, Pepe Gil explica que: “Nos hemos reunido con la gerente del área de salud de Sagunt, Ana Peiró Gómez, y el director médico de Atención Primaria, Carlos Gómez-Ferrer para tratar varios temas. Entre ellos, el principal era como consecuencia de una reclamación que presentamos respecto a que desde Compromís entendemos que, a pesar de no disminuir -probablemente- el personal sanitario, sí que han disminuido los servicios de urgencias 24 horas que se prestan en la ciudad".

El portavoz de Compromís, hace referencia a la queja que realizó su partido el pasado mas de diciembre, donde denunciaban la sustitución del servicio de urgencias 24 horas de los centros de salud de Sagunt por Puntos de Atención Continuada (PEC). En palabras de Gil: “En el encuentro han manifestado el interés en evaluar el nuevo sistema y nos han manifestado que, si se han equivocado, lo cambiarán. Nosotros reclamamos un sistema como el que había antes porque pensamos que es mejor. En los últimos días son numerosos los casos que nos han hecho llegar de personas que han acudido por la mañana a urgencias y no han podido ser atendidos, pidiéndoles acudir por la tarde, a partir de las 15 horas. Una vez acuden por la tarde, se encuentran los recientemente creados Puntos de Atención Continuada colapsados”.

Consultorio Raval

En la reunión también se ha abordado el tema del consultorio médico del Raval. Según destaca Pepe Gil: “Me han confirmado que, tal y como trasladamos al concejal de Sanidad, la conselleria puede hacer ciertas cosas, pero no puede hacer inversiones en centros que son titularidad municipal. Por lo tanto, esto que planteaba el alcalde de que la conselleria iba a invertir en una equipación que no es propiedad suya era simplemente mentira.”.

“También hemos tratado otros temas alrededor de la asistencia sanitaria, como ahora las consultas externas y atención especializada, y la necesidad de ampliaciones en el hospital, porque es obvio que la cantidad de gente que está llegando al abrigo de las nuevas expectativas que se están creando está generando problemas de tensión en el sistema sanitario. Agradecemos que la gerencia del área de salud se haya puesto en contacto con nosotros para tratar estos temas y desde Compromís nos comprometemos a continuar reivindicando la ampliación y mejora de los servicios públicos en nuestro municipio, con el objetivo de hacer de Sagunt una ciudad más amable para vivir.”, concluye Pepe Gil, portavoz del grupo municipal Compromís per Sagunt.