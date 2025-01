"Siempre queda la vía política para defender la segregación de El Puerto"

A sus 27 años, este graduado en Ciencias Políticas y de la Administración Pública tomó ayer posesión como concejal de Iniciativa Porteña (IP) en el Ayuntamiento de Sagunt. Lo hizo en un pleno extraordinario con solo ese punto en el orden del día y en sustitución de Lidia Sánchez, que dimitió en diciembre. Con un máster en marketing político y comunicación institucional y otro en formación del profesorado de educación secundaria, bachillerato y formación profesional, Márquez llega al cargo tras su experiencia previa como asesor del grupo municipal de IP y como presidente de la asociación vecinal.

¿Cuánto tiempo lleva en IP y por qué decidió entrar en el movimiento segregacionista?

En Iniciativa Porteña llevo desde 2017. Al principio iba a alguna reunión pero poco a poco tuve más interés y me involucré de lleno en la campaña electoral de 2019. Actualmente sigo siendo el presidente de la asociación vecinal, cargo que ocupo desde 2020 y que para mí es un auténtico orgullo pues decidí entrar en IP gracias a mis padres que siempre me han animado a participar, ya que mi padre en especial estuvo presente en el nacimiento de IP aunque después no quiso estar en primera línea así que decidió dar un paso al lado, pero siempre apoyando y defendiendo a El Puerto, por lo que se puede decir que Iniciativa Porteña se transmite de padres a hijos. Con todo esto y con mi interés por la política desde bien pequeño pensé que IP era el lugar adecuado y no me equivoqué.

¿Tiene sentido la defensa de la segregación cuando jurídicamente se ha rechazado?

Rotundamente, sí. Si bien es cierto que la justicia ha rechazado la segregación siempre nos queda la vía política y es por lo que tiene que luchar Iniciativa Porteña. Si el pleno tiene la suficiente fuerza para votar a favor de la segregación, es posible llevarla a cabo. Pienso que, en este municipio, es un tema tabú cuando se podría abrir un debate sobre este asunto, más si cabe cuando en España por ejemplo se ha abierto el debate de conformar una nueva comunidad autónoma con León, Zamora y Salamanca, o todos los años vemos ejemplo en otras comunidades de pueblos que se segregan de otros y no pasa absolutamente nada. Si esos pueblos lo han hecho y sin ser algo traumático para nadie ¿por qué no lo va a conseguir El Puerto?

¿Cuáles son sus principales objetivos como edil?

En primer lugar mantener los pies en el suelo y aprender lo más rápido posible. Pese a que ya estuve entre 2020 y 2023 como asesor de IP ahora tengo un nuevo rol y una mayor responsabilidad por lo que seguro que debo, como digo, aprender cosas nuevas. Tengo por delante un gran reto del que me siento muy feliz. Además, creo que IP debe seguir defendiendo todas aquellas cuestiones que hagan mejorar El Puerto, desde el asfaltado de calles o la limpieza hasta la defensa del patrimonio industrial como eje identitario o que se acometan de una vez las obras del CEAM o del Casino.

¿En qué comisiones estará y en qué se va a centrar?

En principio me haré cargo de las áreas de servicios sociales y de gobernanza pública aunque al ser presidente de IP durante estos años ya he hablado públicamente acerca del patrimonio industrial, temas de juventud, playas u organización de actos festivos y culturales para toda la ciudadanía. Pienso que es bueno para el municipio que gente joven entre en política con nuevas ideas, que suponga un rejuvenecimiento en todos los ámbitos y por ello, como digo, en primer lugar me tengo que familiarizar con las comisiones informativas y con el pleno, pero espero empezar a caminar enseguida y que el periodo de adaptación sea corto.

